Honor MagicBook Pro 2019 Ryzen Edition: ноутбук с 16,1? экраном и процессором AMD

Honor MagicBook Pro 2019 Ryzen Edition: ноутбук с 16,1″ экраном и процессором AMD

Бренд Honor, принадлежащий компании Huawei, анонсировал портативный компьютер MagicBook Pro 2019 Ryzen Edition, в основу которого положена аппаратная платформа AMD.

Ноутбук располагает 16,1-дюймовым дисплеем формата Full HD (1920 ? 1080 точек). Ширина рамок составляет всего 4,9 мм, благодаря чему экран занимает 90 % площади поверхности крышки. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB.

Лэптоп может комплектоваться процессором AMD Ryzen 5 3550H (2,1–3,7 ГГц) с графикой Radeon RX Vega 8 или чипом AMD Ryzen 7 3750H (2,3–4,0 ГГц) с графикой Radeon RX Vega 10.

Объём оперативной памяти DDR4-2400 составляет 8 Гбайт или 16 Гбайт. За хранение данных отвечает твердотельный накопитель PCIe SSD вместимостью 512 Гбайт.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) 2?2 MIMO и Bluetooth 5.0, дактилоскопический сканер, 1-Мп веб-камера, порты USB Type-C, USB 3.0 Type-A (?3) и HDMI. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 8,5 часа.

Honor MagicBook Pro 2019 Ryzen Edition: ноутбук с 16,1″ экраном и процессором AMD

На ноутбук установлена операционная система Windows 10 Home. Цена в зависимости от конфигурации варьируется от 660 до 730 долларов США. Специальная версия с Linux (Ryzen 5 и 8 Гбайт ОЗУ) обойдётся в 615 долларов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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