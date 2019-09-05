В октябре Intel выпустит более быстрые процессоры для десктопов: Core i9-9900KS и Cascade Lake-X

На специальном мероприятии «Real World Performance», которое Intel провела на IFA 2019, компания подтвердила свои намерения выпустить новые десктопные процессоры в следующем месяце. В октябре будут анонсированы 5-гигагерцевый восьмиядерник Core i9-9900KS, а также новое семейство чипов HEDT-класса Cascade Lake-X.

О процессоре Core i9-9900KS известно уже многое: Intel впервые заговорила об этой модели на выставке Computex 2019 в мае. И уже тогда было ясно, что она, как и обычный Core i9-9900K, будет обладать 8 ядрами с поддержкой технологии Hyper-Threading, но получит повышенные тактовые частоты. Так, при полной многопоточной нагрузке Core i9-9900KS должен удерживать частоту 5,0 ГГц, в то время как для Core i9-9900K такая частота — максимум, достижимый исключительно при однопоточной нагрузке в турбо-режиме. Учитывая, что Core i9-9900KS будет основываться на том же самом 14-нм техпроцессе и дизайне Coffee Lake Refresh, очевидно, что для выпуска таких чипов Intel организовала процедуру отбора наиболее удачных полупроводниковых кристаллов. Это пока не даёт понимания, сможет ли Core i9-9900KS вписаться в рамки 95-ваттного теплового пакета, однако во время живой демонстрации данный процессор работал с замкнутой СВО компании Corsair с 240-мм радиатором.

Ещё в мае Intel говорила, что новый Core i9-9900KS появится на прилавках в четвёртом квартале 2019 года. Сейчас представители компании высказались более конкретно: процессор появится в самом начале четвертого квартала, то есть, в течение октября. При этом никакой информации о цене новинки сообщено не было.

Попутно Intel подтвердила, что следующее поколение процессоров для высокопроизводительных десктопов класса HEDT, известное под кодовым именем Cascade Lake-X, также придёт на рынок в октябре. Эти процессоры сохранят совместимость с экосистемой LGA 2066, однако их привлекательность, как ожидается, заметно улучшится. В частности, представители Intel поделились некоторыми предварительными данными, пообещав, что удельная производительность в пересчёте на цену у Cascade Lake-X по сравнению с Skylake-X возрастёт примерно вдвое (если конкретнее, то от 1,74 до 2,09 раз в зависимости от модели). Правда, какими мерами это будет достигнуто — представители Intel не уточнили, и, возможно, нас ждёт просто существенное снижение цен.

Тем не менее, Intel обещает, что Cascade Lake-X по соотношению производительности и цены превзойдут существующие предложения конкурента из семейства Ryzen Threadripper. В любом случае до октября остаётся немного времени, и дополнительная информация не заставит себя долго ждать.



