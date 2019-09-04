Теперь и 16 Тбайт: представлен новый диск Toshiba X300 для ПК

Теперь и 16 Тбайт: представлен новый диск Toshiba X300 для ПК

Корпорация Toshiba в четвёртом квартале нынешнего года начнёт продажи флагманского жёсткого диска для высокопроизводительных настольных компьютеров и игровых систем.

Речь идёт о новом представителе семейства X300: дебютировавший накопитель рассчитан на хранение 16 Тбайт информации. Устройство выполнено в 3,5-дюймовом формате; для подключения к ПК служит SATA-интерфейс.

Размер буфера составляет 512 Мбайт. Шпиндель вращается со скоростью 7200 оборотов в минуту. Среднее заявленное время безотказной работы достигает 600 000 часов.

Нужно отметить, что в новинке реализована конструкция с герметичным заполнением гелием, благодаря чему удаётся добиться низкого энергопотребления, в то же время повышая плотность хранения данных.

Теперь и 16 Тбайт: представлен новый диск Toshiba X300 для ПК

Устройство наделено датчиком ударов. Упомянута также технология Ramp Loading, за счёт которой при транспортировке накопителя или системного блока головка не соприкасается с диском — это уменьшает риск износа пластин и потери данных.

В свою очередь, система Stable Platter Technology сводит вибрацию к минимуму путём стабилизации вала двигателя на обоих концах. Это позволяет добиться повышения точности выбора дорожек и максимального быстродействия операций чтения и записи.

Сведений о цене диска Toshiba X300 на 16 Тбайт пока нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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