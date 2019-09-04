EK-Momentum MEG Z390 Godlike D-RGB: водоблок для флагманской платы MSI на Intel Z390

Компания EK Water Blocks представила в серии Quantum Line новый водоблок класса «моноблок» под названием EK-Momentum MEG Z390 Godlike D-RGB. Как нетрудно догадаться по названию, новинка предназначена для использования с флагманской материнской платой MSI MEG Z390 Godlike.

Основание водоблока EK-Momentum MEG Z390 Godlike D-RGB выполнено из меди и покрыто слоем никеля. Как и положено водоблокам типа «моноблок», основание может контактировать и отводить тепло не только от крышки процессора, но также и от силовых элементов цепей питания платы. Напомним, что материнская плата MEG Z390 Godlike является одной из самых продвинутых плат с процессорным разъёмом LGA 1151v2 и рассчитана на создание самых мощных систем на чипах Intel Core восьмого и девятого поколений.

Верхняя крышка водоблока EK-Momentum MEG Z390 Godlike выполнена из прозрачного акрила с чёрной пластиковой вставкой. В этой вставке расположились светодиодная лента с RGB-подсветкой, которая совместима с технологией управления MSI Mystic Light. Для подключения к контуру СЖО в верхней крышке водоблока имеется пара отверстий с резьбой G1/4".

Водоблок EK-Momentum MEG Z390 Godlike D-RGB уже можно заказать в фирменном интернет-магазине EK Water Blocks. Цена новинки составляет 140 евро.



