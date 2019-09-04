EK-Momentum MEG Z390 Godlike D-RGB: водоблок для флагманской платы MSI на Intel Z390

EK-Momentum MEG Z390 Godlike D-RGB: водоблок для флагманской платы MSI на Intel Z390

Компания EK Water Blocks представила в серии Quantum Line новый водоблок класса «моноблок» под названием EK-Momentum MEG Z390 Godlike D-RGB. Как нетрудно догадаться по названию, новинка предназначена для использования с флагманской материнской платой MSI MEG Z390 Godlike.

Основание водоблока EK-Momentum MEG Z390 Godlike D-RGB выполнено из меди и покрыто слоем никеля. Как и положено водоблокам типа «моноблок», основание может контактировать и отводить тепло не только от крышки процессора, но также и от силовых элементов цепей питания платы. Напомним, что материнская плата MEG Z390 Godlike является одной из самых продвинутых плат с процессорным разъёмом LGA 1151v2 и рассчитана на создание самых мощных систем на чипах Intel Core восьмого и девятого поколений.

EK-Momentum MEG Z390 Godlike D-RGB: водоблок для флагманской платы MSI на Intel Z390

Верхняя крышка водоблока EK-Momentum MEG Z390 Godlike выполнена из прозрачного акрила с чёрной пластиковой вставкой. В этой вставке расположились светодиодная лента с RGB-подсветкой, которая совместима с технологией управления MSI Mystic Light. Для подключения к контуру СЖО в верхней крышке водоблока имеется пара отверстий с резьбой G1/4".

EK-Momentum MEG Z390 Godlike D-RGB: водоблок для флагманской платы MSI на Intel Z390

Водоблок EK-Momentum MEG Z390 Godlike D-RGB уже можно заказать в фирменном интернет-магазине EK Water Blocks. Цена новинки составляет 140 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила IntelAMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel
Игровая клавиатура Cougar Vantar MX: механические переключатели и RGB-подсветкаИгровая клавиатура Cougar Vantar MX: механические переключатели и RGB-подсветка
Team Group наделила SSD-накопитель Delta Max RGB эффектной подсветкойTeam Group наделила SSD-накопитель Delta Max RGB эффектной подсветкой
10 гаджетов, которые никому никогда не были нужны10 гаджетов, которые никому никогда не были нужны
LG выпустила беспроводные наушники HBS-XL7, HBS-SL5 и HBS-SL6S с поддержкой технологии Meridian AudioLG выпустила беспроводные наушники HBS-XL7, HBS-SL5 и HBS-SL6S с поддержкой технологии Meridian Audio
Блок рекламы


Похожие новости
ASUS Chromebook C425: ноутбук за $500 с процессором Intel Core m3ASUS Chromebook C425: ноутбук за $500 с процессором Intel Core m3
AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила IntelAMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel
ASUS укомплектовала плату Prime Z390-A/H10 накопителем Intel Optane H10ASUS укомплектовала плату Prime Z390-A/H10 накопителем Intel Optane H10
Новый ноутбук RedmiBook 14 получит чип Intel Core десятого поколенияНовый ноутбук RedmiBook 14 получит чип Intel Core десятого поколения
Intel начала подготовку к выпуску процессоров в исполнении LGA 1200 ещё в маеIntel начала подготовку к выпуску процессоров в исполнении LGA 1200 ещё в мае
Трансформируемые ноутбуки Dell Inspiron 5000 переведены на платформу Intel Comet LakeТрансформируемые ноутбуки Dell Inspiron 5000 переведены на платформу Intel Comet Lake
Hot Chips 31: детали об Intel Nervana NNP-T или TSMC в помощьHot Chips 31: детали об Intel Nervana NNP-T или TSMC в помощь
Нехватка процессоров Intel сохранится до 2020 годаНехватка процессоров Intel сохранится до 2020 года
AMD лишает старые материнские платы поддержки PCI Express 4.0AMD лишает старые материнские платы поддержки PCI Express 4.0
Intel готовит новое семейство процессоров начального уровня Gemini Lake RefreshIntel готовит новое семейство процессоров начального уровня Gemini Lake Refresh
Последние новости
Подгружаем последние новости