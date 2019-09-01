AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel

Довольно курьёзный случай недавно имел место с подачи специалистов, готовящих для AMD рекламные материалы. Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора. Аннотация гласила, что процессоры Ryzen PRO способны работать на ошеломительно высоких тактовых частотах. Вообще, в защиту авторов ролика можно было сказать, что стрелка индикатора до рубежа в 5 ГГц не доходила, но само упоминание об этой частоте вызвало шквал возмущения у аудитории ресурса Reddit.

AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel

Источник изображения: AMD, YouTube

Не прошло и суток, как официальные представители AMD на страницах Reddit пояснили, что видеоряд подвергся корректировке, и теперь на иллюстрации стрелка прибора приближается к абстрактному количеству гигагерц. Если изучить статистику разгона процессоров Ryzen всех трёх поколений, то наиболее близкие значения частот с использованием воздушной системы охлаждения демонстрировали представители 12-нм семейства Ryzen 2000. Они могли при активности одного ядра работать на частоте 4,6 ГГц или 4,7 ГГц, что не так уж далеко до пресловутых пяти гигагерц. Жидкий азот позволял энтузиастам разгонять Ryzen 7 2700X до 6 ГГц, но подобные эксперименты не подразумевают длительную работу в указанном режиме, особенно в готовых ПК для корпоративного применения. Процессоры AMD Ryzen 3000 с использованием жидкого азота достигают частот не более 5,9 ГГц, хотя и выпускаются по более прогрессивной 7-нм технологии.

AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel

Источник изображения: AMD, YouTube

Конфуз AMD не остался незамеченным представителями Intel. Вице-президент корпорации по киберспорту и компьютерным играм Джон Бонини (John Bonini) на своей странице в Twitter разместил ироничную иллюстрацию, на которой напомнил о способности процессора Core i9-9900K достигать частоты 5 ГГц с использованием не жидкого, а обычного газообразного азота.

AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel

Источник изображения: Twitter, John Bonini

В данном контексте имеется в виду высокое содержание азота в атмосферном воздухе, при помощи которого достаточно охлаждать этот процессор для работы на частоте 5 ГГц при активности одного ядра. Осенью компания собирается выпустить модель Core i9-9900KS, которая на частоте 5 ГГц будет гарантированно сохранять активность всех восьми ядер, поэтому уверенность Intel в своих силах к тому моменту только окрепнет. Разгон в ручном режиме уже сейчас позволяет поднимать частоту процессора Core i9-9900K до значений около 5,2 ГГц.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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