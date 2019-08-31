ASUS укомплектовала плату Prime Z390-A/H10 накопителем Intel Optane H10

Компания ASUS представила новую материнскую плату Prime Z390-A/H10, предназначенную для создания игровых настольных систем. От модели Prime Z390-A, которая была представлена в прошлом году и уже успела побывать в нашей лаборатории, новинка отличается комплектацией: вместе с самой платой поставляется твердотельный накопитель Intel Optane Memory H10.

Устройства Intel Optane и ранее становились частью комплекта поставки различных материнских плат. Вместе с платой Prime Z390-A/H10 поставляет накопитель Optane Memory H10, объединяющий 32 Гбайт памяти 3DXpoint в качестве скоростного кеша и 512 Гбайт флеш-памяти 3D QLC NAND в качестве твердотельного накопителя. Данный накопитель предустановлен в верхний, самый близкий к процессорному разъёму слот M.2.

В остальном же Prime Z390-A/H10 ничем не отличается от обычной Prime Z390-A. Данная плата построена на чипсете Intel Z390 и имеет процессорный разъём LGA 1151v2. Подсистема питания здесь насчитывает девять фаз, а также имеет 8-контактный разъём EPS. Имеется на плате четыре слота для модулей памяти DDR4, а набор слотов расширения включает три слота PCI Express 3.0 x16 и два слота PCI Express 3.0 x1.

Для подключения устройств хранения данных имеется шесть портов SATA III (6 Гбит/с), а также два слота M.2. Правда, один из слотов занят вышеописанным накопителем Optane H10. За сетевые подключения в Prime Z390-A/H10 отвечает гигабитный контроллер Intel I219V, а звуковая подсистема построена на кодеке Realtek ALC S1220A.

Материнская плата Prime Z390-A/H10 поступит в продажу уже совсем скоро, 2 сентября. Стоимость новинки в американском магазине Newegg составит $310. Для сравнения, сама плата Prime Z390-A в том же магазине продаётся за $190.



