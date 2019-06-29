Катастрофа на рынке 3D NAND: завод Western Digital и Toshiba обесточен вторую неделю

Вот оно, случилось! То, о чём регулярно вспоминали в комментариях к новостям об ожидаемом снижении цен на флеш-память, стало реальностью. На одном из крупнейших предприятий по производству 3D NAND - на совместном заводе компаний Western Digital и Toshiba в Японском городе Йоккаити — в один из июньских дней внезапно пропало электричество. Вернее, сбой в электроснабжении произошёл во всём районе, что вызвало локальный коллапс.

Как сообщила сегодня компания, произошло незапланированное обесточивание как производственного оборудования, так и всего завода. Самое неприятное, что всё случилось две недели назад в субботу 15 июня, а сообщили нам об этом только сегодня. Компании пришлось это сделать, поскольку на носу квартальный отчёт, а завод так и не вернулся к нормальной работе. В Western Digital сообщают, что они вместе с партнёром компанией Toshiba делают всё возможное, чтобы вернуть производство к нормальной работе.

Нет нужды напоминать, что Toshiba вместе с Western Digital являются крупнейшими производителями флеш-памяти. Остановка производства микросхем этими компаниями грозит вызвать дефицит продукции. Кстати, Western Digital ещё не готова назвать величину ущерба. Этот вопрос ещё изучается. Предварительно она оценивает потери в третьем календарном квартале от недопоставок пластин с 3D NAND на уроне 6 эксабайт. По нашим прикидкам, это не менее 10 % от ежемесячного объёма производства Western Digital. Поскольку он получает половину микросхем от выпущенных на совместном с Toshiba заводе, то аналогичный объём потерь может быть у компании Toshiba. Реальные цифры потерь могут быть ещё выше. Ждём подробностей.



