В новом поколении устройств Microsoft Surface могут прописаться процессоры AMD и Qualcomm

В начале своего жизненного пути планшетные устройства Microsoft семейства Surface уже пробовали использовать ARM-совместимые процессоры в сочетании с операционными системами Windows, и тот давний опыт не был очень удачным из-за сырости программной экосистемы. Сейчас Windows 10 несравнимо лучше готова к работе с ARM-совместимыми процессорами, и ресурс Petri сообщает, что Microsoft в новом поколении устройств Surface Pro планирует заменить процессоры Intel Core восьмого поколения на ARM-совместимый процессор, разработанный компанией Qualcomm.

В новом поколении устройств Microsoft Surface могут прописаться процессоры AMD и Qualcomm

Источник изображения: Microsoft

Уникальность ситуации заключается в том, что Qualcomm должен разработать специальный процессор для Surface Pro, учитывая все требования Microsoft. Новое устройство этого семейства будет использовать операционную систему Windows 10, и целенаправленная работа с Qualcomm должна помочь Microsoft избежать неудач, которые преследовали мобильные устройства с Windows на базе ARM-совместимых процессоров.

Кроме того, ассортимент процессоров, которые можно будет встретить в ноутбуках Microsoft Surface следующего поколения, тоже расширится. Помимо процессоров Intel, корпорация готова предлагать 12-нм гибридные процессоры AMD Ryzen поколения Picasso, которые сочетают вычислительные ядра с архитектурой Zen+ и графику серии Vega. Официальные подробности о новинках могут быть озвучены уже в октябре этого года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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