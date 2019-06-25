IHS: в сентябре выйдет MacBook Pro с 16-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 3072 ? 1920 точек
Аналитик исследовательской компании IHS Markit Джефф Лин (Jeff Lin) сообщил о планах Apple выпустить в сентябре этого года MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Об этом указано в последнем отчёте IHS Emerging PC Market Tracker, посвящённом обзору рынка ПК. Лин полагает, что дисплей новой модели MacBook Pro будет основан на ЖК-панели производства LG Display с разрешением 3072 ? 1920 точек.
Для сравнения, экран 15-дюймового ноутбука MacBook Pro имеет разрешение 2880 ? 1800 точек.
Корейский веб-сайт Elec недавно сообщил, что Samsung ведёт переговоры с Apple о поставке OLED-дисплеев для 16-дюймового MacBook Pro, но если верить отчёту IHS Markit, вместо OLED-панели у ноутбука для экрана будет использоваться жидкокристаллическая панель.
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