Chuwi LapBook Plus: ноутбук с экраном 4К и двумя SSD-слотами
Компания Chuwi, по сообщениям сетевых источников, в скором времени анонсирует портативный компьютер LapBook Plus, выполненный на аппаратной платформе Intel.
Новинка получит дисплей на матрице IPS размером 15,6 дюйма по диагонали. Разрешение панели составит 3840 ? 2160 пикселей — формат 4К. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Кроме того, говорится о поддержке HDR.
«Сердцем» послужит процессор Intel поколения Apollo Lake с четырьмя вычислительными ядрами с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графическим ускорителем Intel HD Graphics 505. Объём оперативной памяти LPDDR4 RAM — 8 Гбайт.
Ноутбук будет нести на борту твердотельный накопитель (SSD) вместимостью 256 Гбайт. Дополнительно пользователи смогут установить ещё один SSD формата М.2.
Упомянута клавиатура с подсветкой и блоком цифровых кнопок в правой части. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 36,5 Вт·ч.
Называется вес портативного компьютера — приблизительно 1,5 килограмма. Толщина в самой тонкой части составит всего 6 мм.
Ноутбук Chuwi LapBook Plus станет доступен для заказа в ближайшее время. Цена пока, к сожалению, не раскрывается.
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23.06.2019 14:48