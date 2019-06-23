Chuwi LapBook Plus: ноутбук с экраном 4К и двумя SSD-слотами

Компания Chuwi, по сообщениям сетевых источников, в скором времени анонсирует портативный компьютер LapBook Plus, выполненный на аппаратной платформе Intel .

Новинка получит дисплей на матрице IPS размером 15,6 дюйма по диагонали. Разрешение панели составит 3840 ? 2160 пикселей — формат 4К. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Кроме того, говорится о поддержке HDR.

«Сердцем» послужит процессор Intel поколения Apollo Lake с четырьмя вычислительными ядрами с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графическим ускорителем Intel HD Graphics 505. Объём оперативной памяти LPDDR4 RAM — 8 Гбайт.

Ноутбук будет нести на борту твердотельный накопитель (SSD) вместимостью 256 Гбайт. Дополнительно пользователи смогут установить ещё один SSD формата М.2.

Упомянута клавиатура с подсветкой и блоком цифровых кнопок в правой части. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 36,5 Вт·ч.

Называется вес портативного компьютера — приблизительно 1,5 килограмма. Толщина в самой тонкой части составит всего 6 мм.

Ноутбук Chuwi LapBook Plus станет доступен для заказа в ближайшее время. Цена пока, к сожалению, не раскрывается.



