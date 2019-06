Thermalright представила свои первые необслуживаемые СЖО Turbo Right

Компания Thermalright известна многим своими большими и не очень системами охлаждения башенного типа для процессоров. Однако теперь в ассортименте тайваньского производителя появились и первые необслуживаемые системы жидкостного охлаждения, которые вошли в серию Turbo Right.

Одной из ключевых особенностей представителей серии Turbo Right является то, что в отличие от подавляющего большинства других необслуживаемых СЖО, они оснащаются радиаторами, выполненными целиком из меди. То есть и трубки, и рёбра сделаны из меди, тогда как большинство производителей использует радиаторы с алюминиевыми рёбрами. Теоретически полностью медный радиатор обладает более высокой эффективностью. На данный момент в серию Turbo Right вошли модели 240С и 360С, которые оснащены 240- и 360-мм радиаторами соответственно.

Посредством гибких шлангов к радиатору подключён водоблок, совмещённый в одном корпусе с помпой. Водоблок изготовлен из меди и покрыт слоем никеля для защиты от коррозии, а также хорошо отполирован. Ширина микроканалов водоблока составляет всего 0,1 мм. Крышка помпы увенчана крыльчаткой, которая демонстрирует скорость потока охлаждающей жидкости, а также оснащена настраиваемой RGB-подсветкой.

За обдув радиаторов в системах охлаждения Turbo Right 240С и 360С отвечают два или три 120-мм вентилятора TY-121BP PWM соответственно. Они способны вращаться со скоростью от 600 до 1800 об/мин, создавая при этом воздушный поток до 77,28 CFM и обеспечивая статическое давление до 2,72 мм вод. ст. Уровень шума не превышает 25 дБА.

Система охлаждения Turbo Right 240С характеризуется весом в 1193 грамма, тогда как более крупная модель Turbo Right 360С весит 1406 грамм. Обе новинки совместимы с процессорными разъёмами Intel LGA 755, 115x и 20xx, а также AMD Socket AM4. Заметим, что в комплекте с системами охлаждения Turbo Right будет поставляться 100 мл охлаждающей жидкости, с помощью которой со временем можно будет восполнить недостаток жидкости в самой СЖО. К сожалению, дата начала продаж и стоимость новинок Thermalright пока что не уточняет.