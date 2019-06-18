Epson EF-100: самый компактный лазерный проектор в мире

Epson EF-100: самый компактный лазерный проектор в мире

Компания Epson анонсировала проектор EF-100: утверждается, что на сегодняшний день это самое компактное в мире устройство, использующее лазерную технологию.

Габариты новинки составляют всего 210 ? 227 ? 88 мм. Покупатели смогут выбирать между двумя вариантами цветового исполнения — белым с серебристыми элементами и чёрным с медной отделкой.

Проектор позволяет формировать изображение с разрешением HD размером до 150 дюймов по диагонали. Яркость составляет 2000 Лм, контрастность — 2 500 000:1.

Благодаря использованию лазерного источника света и боковому расположению вентиляционной решетки и разъёма для кабеля питания проецировать картинку можно на стену, потолок или пол.

В зависимости от пожеланий пользователя для вывода звука можно использовать встроенные динамики или внешнюю аудиосистему с подключением посредством Bluetooth.

Предусмотрены интерфейсы HDMI 2.0 и USB, а также стандартное гнездо для наушников. Пульт управления и дружелюбный интерфейс обеспечат простоту использования.

Epson EF-100: самый компактный лазерный проектор в мире

Реализована функция автокоррекции изображения, которая обеспечивает воспроизведение контента без искажений. Весит новинка приблизительно 2,7 килограмма.

В продажу проектор Epson EF-100 поступит уже до конца текущего месяца. Информации об ориентировочной цене пока, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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