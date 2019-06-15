Xiaomi Mijia Smart Door Lock: «умный» дверной замок с поддержкой NFC

Компания Xiaomi анонсировала «умный» дверной замок Mijia Smart Door Lock, который поступит в продажу в конце текущего месяца по ориентировочной цене 250 долларов США .

Новинка предлагает самые разные способы разблокировки. В частности, предусмотрен дактилоскопический сканер для открытия замка при помощи отпечатка пальца.

Кроме того, имеется встроенная панель для ввода цифрового пароля. Снять защиту можно при помощи смартфона, подключившись к устройству посредством беспроводной связи Bluetooth.

Плюс к этому предусмотрена поддержка NFC . Наконец, открыть замок можно посредством обычного ключа.

Система предусматривает использование пятнадцати схем защиты. Пользователи смогут задавать гостевые пароли, действующие в течение определённого времени.

Замок может работать в связке с другими устройствами для «умного» дома. К примеру, при снятии разблокировки могут автоматически включаться смарт-кондиционер и (или) лампы освещения.



