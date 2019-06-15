ASUS TUF Gaming FX505DV: игровой ноутбук с процессором AMD Ryzen

Компания ASUS анонсировала портативный компьютер TUF Gaming FX505DV, адресованный пользователям, увлекающимся играми.

В новинке применена связка из центрального процессора AMD и дискретного графического ускорителя NVIDIA. В частности, может быть установлен чип Ryzen 5 3550H или Ryzen 7 3750H, а видеоподсистема использует адаптер GeForce RTX 2060 с 6 Гбайт памяти GDDR6.

Дисплей имеет размер 15,6 дюйма по диагонали и обладает разрешением Full HD (1920 ? 1080 пикселей). При этом покупатели смогут выбирать между модификациями с частотой обновления 60 Гц, 120 Гц и 144 Гц.

Объём оперативной памяти DDR4-2400 достигает 32 Гбайт. Для хранения данных могут применяться твердотельный модуль PCIe Gen3 SSD M.2 вместимостью до 1 Тбайт и жёсткий диск такой же ёмкости со скоростью вращения шпинделя 5400 оборотов в минуту.

Новинка может похвастаться повышенной прочностью (стандарт MIL-STD-810G). Клавиатура снабжена многоцветной RGB-подсветкой с поддержкой различных эффектов.

В арсенале ноутбука — адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.0, гигабитный Ethernet-контроллер, веб-камера 720p, порты HDMI 2.0, USB 3.1 Gen 1 и пр. Габариты составляют 360,4 ? 262,0 ? 25,8–26,8 мм, вес — 2,2–2,3 кг. На компьютер установлена операционная система Windows 10.



