Модернизированные и подешевевшие супер-видеокарты NVIDIA GeForce RTX появятся в июле

В конце мая NVIDIA выпустила тизер, из которого следовало, что в ближайшее время компания собирается предъявить на суд общественности некий супер-продукт. Это заставило многих сделать предположение, что речь идёт о каких-то обновлённых графических картах серии GeForce RTX, которые могут быть представлены на одном из крупных мероприятий начала июня: либо на уже прошедшей Computex 2019, либо на выставке E3 2019, официальное открытие которой состоится через два дня. Однако согласно новым данным, в ближайшие дни никаких новых карт от NVIDIA ждать всё-таки не нужно. Улучшенные версии ускорителей Turing действительно появятся, но несколько позже — в середине июля, уже после того, как компания AMD полностью раскроет характеристики и сведения о производительности своих видеокарт поколения Navi.

Хотя в тизере NVIDIA никаких конкретных указаний на GPU не делалось, в том, что речь идёт именно о новых графических ускорителях, нет никаких сомнений. В частности, косвенно подтвердила скорое появление новых видеокарт семейства GeForce RTX компания UL — разработчик популярного графического бенчмарка 3DMark. Выпущенная на днях новая версия бенчмарка в списке сделанных исправлений содержит «обновлённую обработку ресурсов DirectX 12 в тесте Port Royal для улучшения совместимости с будущим оборудованием и драйверами». И здесь, очевидно, речь идёт именно о каких-то картах GeForce RTX, поскольку тест Port Royal посвящён исследованию производительности при аппаратной трассировке лучей, а ожидаемые ускорители AMD Radeon RX 5700 этой возможности будут лишены.

Более же конкретные данные о том, чего именно следует ждать от NVIDIA в ближайшее время, появились на одном из китайских форумов. Источник там утверждает, что в середине июля на рынок придёт тройка новых карт «Super-RTX», улучшающих характеристики имеющихся в настоящее время GeForce RTX 2080, RTX 2070 и RTX 2060.

Если верить в опубликованную там информацию, то обновлённая видеокарта GeForce RTX 2080 «Super» должна получить полный набор из 3072 шейдерных процессоров, изначально заложенных в чипе TU104 (вместо 2944, используемых в GeForce RTX 2080 в настоящее время), а также GDDR6-память с пропускной способностью 16 Гбит/с на контакт (вместо текущих 14 Гбит/с на контакт). Новая карта GeForce RTX 2070 «Super» переедет с чипа TU106 на TU104, что позволит ей получить в своё распоряжение 2560 шейдерных процессоров вместо 2304. А GeForce RTX 2060 «Super» продолжит базироваться на чипе TU106, но увеличит число шейдерных процессоров с 1920 до 2176 штук. Память в GeForce RTX 2070 «Super» и GeForce RTX 2060 «Super» при этом останется той же, что и раньше — с пропускной способностью 14 Гбит/с на контакт. Но при этом слухи приписывают новой версии GeForce RTX 2060 «Super» увеличенный с 6 до 8 Гбайт объём видеопамяти, что одновременно означает расширение шины памяти с 192 до 256 бит.

Кроме того, некоторые источники говорят ещё и о том, что появление новых моделей видеокарт ознаменует и существенные изменения в ценовой политике. Новая версия GeForce RTX 2080 «Super» получит рекомендованную цену $699, GeForce RTX 2070 «Super» — $549, а GeForce RTX 2060 «Super» — $349–$399, в то время как имеющиеся сейчас на рынке варианты RTX 2080, RTX 2070 и RTX 2060 продаются по ценам $799, $599 и $349 соответственно. И поэтому после анонса обновлённых модификаций цены на основную тройку карт Turing «первой волны» неминуемо снизятся до $550–$600, $450–$500 и $300.



