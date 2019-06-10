Сохраняющийся дефицит процессоров Intel может навредить компании в серверном сегменте

По итогам первого квартала именно динамика финансовых показателей Intel в серверном сегменте разочаровала многих инвесторов. Компании удалось увеличить выручку только на направлении компонентов для «облачных» систем, на прочих направлениях снижалась не только выручка, но и объёмы поставок процессоров. К слову, даже в таких условиях Intel смогла увеличить среднюю цену реализации на один процент, это частично позволило противостоять падению объёмов продаж процессоров.

Теперь аналитики Morgan Stanley предупреждают, что дефицит процессоров Intel продолжает проявлять себя в не самых предсказуемых ситуациях. До сих пор считалось, что серверному сегменту Intel отдаёт приоритет при поставке процессоров, а потому дефицит затрагивает его в меньшей степени. По словам представителей Morgan Stanley, это не совсем так, и серверные процессоры марки тоже могут страдать от дефицита.

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В частности, как верят эксперты, это не позволит Intel сохранить положительную динамику средней цены реализации при падении объёмов продаж, как это происходило в предыдущем квартале. Соответственно, отрицательной может стать динамика не только количественных, но и денежных показателей. В прошлом квартале Intel винила в ограниченном спросе на серверные компоненты наличие складских излишков, сформированных клиентами в прошлом году, а также слабость китайского рынка.

На фоне усугубившихся сложностей в отношениях США и Китая ожидать подъёма на рынке КНР не приходится. Кроме того, в третьем квартале будут представлены конкурирующие 7-нм процессоры AMD EPYC, и это только усугубит положение Intel в серверном сегменте. Новинки у компании в виде 10-нм процессоров Ice Lake-SP и 14-нм процессоров Cooper Lake появятся только в следующем году.



