Объём рынка устройств AR/VR к 2023 году вырастет на порядок

Объём рынка устройств AR/VR к 2023 году вырастет на порядок

Компания International Data Corporation (IDC) сделала прогноз по мировому рынку гарнитур дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности на ближайшие годы.

Ожидается, что в текущем году затраты в соответствующей сфере окажутся на уровне $16,8 млрд. К 2023 году объём рынка может увеличиться практически на порядок — до $160 млрд.

Таким образом, полагают аналитики IDC в период с 2019 по 2023 гг. показатель CAGR, или среднегодовой темп роста в сложных процентах, составит внушительные 78,3 %.

Если рассматривать исключительно потребительский сегмент AR/VR (без учёта коммерческого сектора), то в нём рост окажется не столь быстрым: величина CAGR прогнозируется на уровне 52,2 %.

Объём рынка устройств AR/VR к 2023 году вырастет на порядок

Отмечается, что на аппаратные решения, то есть собственно гарнитуры дополненной и виртуальной реальности, придётся более половины в общем объёме затрат. Оставшаяся часть расходов придётся на сопутствующее программное обеспечение и сервисы.

Аналитики также говорят, что в ближайшие годы ожидается быстрый рост спроса на устройства дополненной реальности. В результате, в 2023 году они могут обойти по продажам шлемы виртуальной реальности.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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