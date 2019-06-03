В серию Samsung Notebook 7 вошли лэптопы с экраном размером 13,3 и 15,6 дюйма

В серию Samsung Notebook 7 вошли лэптопы с экраном размером 13,3 и 15,6 дюйма

Компания Samsung Electronics анонсировала новые портативные компьютеры Notebook 7, построенные с применением аппаратной платформы Intel.

В семейство вошли модели с экраном размером 13,3 и 15,6 дюйма по диагонали. В первом случае применяется интегрированная графика Intel UHD, во втором — контроллер Intel UHD или дискретный адаптер NVIDIA GeForce MX250. Кроме того, анонсирована 15,6-дюймовая версия Notebook 7 Force с ускорителем NVIDIA GeForce GTX 1650.

В серию Samsung Notebook 7 вошли лэптопы с экраном размером 13,3 и 15,6 дюйма

Все лэптопы несут на борту процессор Intel Core восьмого поколения, а дисплей обладает разрешением Full HD (1920 ? 1080 пикселей). Объём оперативной памяти достигает 16 Гбайт (до 24 Гбайт у модели Notebook 7 Force).

В серию Samsung Notebook 7 вошли лэптопы с экраном размером 13,3 и 15,6 дюйма

Ноутбуки комплектуются твердотельным модулем NVMe SSD вместимостью до 512 Гбайт. Устройства с 15,6-дюймовым экраном дополнительно могут быть оборудованы вторым SSD-накопителем на 1 Тбайт.

В серию Samsung Notebook 7 вошли лэптопы с экраном размером 13,3 и 15,6 дюйма

Оснащение включает адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, стереофонические динамики, веб-камеру 720p HD, дактилоскопический сканер, клавиатуру с подсветкой, интерфейсы USB Type-C, USB 3.0, HDMI и пр.

В продажу лэптопы Notebook 7 поступят в ближайшее время; информации об ориентировочной цене пока нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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