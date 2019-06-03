Aorus CV27F: изогнутый игровой монитор с временем отклика в 1 мс

Компания GIGABYTE Technology представила под брендом Aorus монитор CV27F, подходящий для любителей тактических игр.

Новинка с диагональю 27 дюймов имеет вогнутую форму (1500R). Разрешение составляет 1920 ? 1080 пикселей — формат Full HD. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Для монитора заявлены время отклика в 1 мс и частота обновления в 165 Гц. Обеспечивается 90-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Яркость составляет 400 кд/м2, контрастность — 3000:1.

Технология Black Equalizer отвечает за улучшение видимости тёмных участков изображения. Средства GameAssist предлагают игрокам такие инструменты, как перекрестие прицела, таймер и счётчик кадров.

В тыльной части корпуса предусмотрена многоцветная подсветка RGB Fusion с поддержкой различных эффектов. Для обеспечения оптимального положения дисплея можно регулировать углы его наклона и поворота, а также изменять высоту.

Набор разъёмов включает интерфейсы HDMI 2.0 (?2) и DisplayPort 1.2, концентратор USB 3.0, а также гнёзда для наушников и микрофона.



