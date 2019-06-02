Computex 2019: Thermaltake представила вентилятор Riing Trio 20 LED RGB Case Fan TT Premium Edition

Компания Thermaltake представила Riing Trio 20 LED RGB Case Fan TT Premium Edition. Это корпусный вентилятор для ПК диаметром в 200 мм. Он оснащён управляемым ШИМ, тремя независимыми кольцами светодиодов с поддержкой 16,8 млн цветов, а также обеспечивает мощный поток воздуха.

Новинка оснащена 60 адресуемыми светодиодами, которыми можно управлять с помощью программного обеспечения Thermaltake TT RGB PLUS. Вентилятор входит в состав экосистемы TT RGB PLUS и поддерживает все основные возможности, включая голосовое управление с помощью Amazon Alexa и TT AI. Подсветка позволяет синхронизировать световые эффекты с другими устройствами семейства, показывать погодные условия и так далее.

Однако подсветка — не единственный плюс новинки. Вентилятор оснащён гидравлическим подшипником, антивибрационной системой крепления и особой конструкцией лопастей, которая гарантирует тихую работу и высокую эффективность охлаждения.

Новинку можно приобрести в официальных магазинах Thermaltake.

Напомним, что ранее компания представила на выставке Computex 2019 в Тайбэе компьютерный корпус форм-фактора Full Tower. Он предназначен для сборки мощных и элегантных систем топового уровня. Сам корпус выполнен из алюминия и закалённого стекла. Благодаря большому внутреннему объёму в него можно установить в том числе достаточно габаритные комплектующие.

А ещё компания показала модули памяти TOUGHRAM RGB/TOUGHRAM и набор WaterRam RGB Liquid Cooling Memory. Последний представляет собой оперативную память с жидкостным охлаждением. Все остальные версии обходятся радиаторами.



