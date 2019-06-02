Shuttle XPC EN01: бесшумный компьютер на платформе Intel

Shuttle XPC EN01: бесшумный компьютер на платформе Intel

Компания Shuttle подготовила к выпуску компьютер небольшого форм-фактора XPC EN01, который имеет безвентиляторное исполнение.

Устройство заключено в корпус с габаритами 87 ? 84 ? 50 мм. Ребристая верхняя поверхность выполняет функции радиатора охлаждения для отвода тепла.

Применён процессор Intel Pentium J4205 поколения Apollo Lake. Чип содержит четыре вычислительных ядра с номинальной частотой 1,5 ГГц (динамически повышается до 2,6 ГГц), а также ускоритель Intel HD Graphics 505.

Компьютер может нести на борту до 8 Гбайт оперативной памяти и твердотельный модуль eMMC вместимостью до 64 Гбайт. Предусмотрен также слот для карты microSD.

Shuttle XPC EN01: бесшумный компьютер на платформе Intel

Набор интерфейсов включает разъёмы HDMI 1.4, Gigabit Ethernet, USB Type-A и USB Type-C. Опционально система может быть оборудована модулем 4G LTE для подключения к мобильным сетям.

В качестве программной платформы может применяться операционная система Windows 10 или Linux. Информации об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Intel рассказала о 10-нм процессорах Ice Lake-U с GPU Gen11Intel рассказала о 10-нм процессорах Ice Lake-U с GPU Gen11
ASUS обновила ноутбуки ZenBook и VivoBook, оснастив их вторым экраномASUS обновила ноутбуки ZenBook и VivoBook, оснастив их вторым экраном
В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080
Графика процессоров Intel Ice Lake-U справляется с играми в 1080pГрафика процессоров Intel Ice Lake-U справляется с играми в 1080p
RedmiBook 14 – новый доступный ноутбук от XiaomiRedmiBook 14 – новый доступный ноутбук от Xiaomi
Блок рекламы


Похожие новости
Intel опротестовала тесты AMD со сравнением Xeon и EPYC на ComputexIntel опротестовала тесты AMD со сравнением Xeon и EPYC на Computex
Intel прекращает поставки процессоров Skylake-X: дорогу Cascade Lake-X!Intel прекращает поставки процессоров Skylake-X: дорогу Cascade Lake-X!
Intel показала футуристический игровой ноутбукIntel показала футуристический игровой ноутбук
Intel анонсировала мобильные процессоры Core 10-го поколения Ice LakeIntel анонсировала мобильные процессоры Core 10-го поколения Ice Lake
Intel представила процессоры Core десятого поколения: Ice Lake становятся реальнымиIntel представила процессоры Core десятого поколения: Ice Lake становятся реальными
Процессор Qualcomm Snapdragon 8cx догнал по производительности Intel Core i5Процессор Qualcomm Snapdragon 8cx догнал по производительности Intel Core i5
Процессор Intel Core i9-9900KS работает на частоте 5 ГГц при загрузке 8-ми ядерПроцессор Intel Core i9-9900KS работает на частоте 5 ГГц при загрузке 8-ми ядер
Intel рассказала о 10-нм процессорах Ice Lake-U с GPU Gen11Intel рассказала о 10-нм процессорах Ice Lake-U с GPU Gen11
Графика процессоров Intel Ice Lake-U справляется с играми в 1080pГрафика процессоров Intel Ice Lake-U справляется с играми в 1080p
Новый Intel Core i9-9900KS: все 8 ядер могут постоянно работать на частоте 5 ГГцНовый Intel Core i9-9900KS: все 8 ядер могут постоянно работать на частоте 5 ГГц
Последние новости
Подгружаем последние новости