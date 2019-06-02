Shuttle XPC EN01: бесшумный компьютер на платформе Intel

Компания Shuttle подготовила к выпуску компьютер небольшого форм-фактора XPC EN01, который имеет безвентиляторное исполнение.

Устройство заключено в корпус с габаритами 87 ? 84 ? 50 мм. Ребристая верхняя поверхность выполняет функции радиатора охлаждения для отвода тепла.

Применён процессор Intel Pentium J4205 поколения Apollo Lake. Чип содержит четыре вычислительных ядра с номинальной частотой 1,5 ГГц (динамически повышается до 2,6 ГГц), а также ускоритель Intel HD Graphics 505.

Компьютер может нести на борту до 8 Гбайт оперативной памяти и твердотельный модуль eMMC вместимостью до 64 Гбайт. Предусмотрен также слот для карты microSD.

Набор интерфейсов включает разъёмы HDMI 1.4, Gigabit Ethernet, USB Type-A и USB Type-C. Опционально система может быть оборудована модулем 4G LTE для подключения к мобильным сетям.

В качестве программной платформы может применяться операционная система Windows 10 или Linux. Информации об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.



