Shuttle XPC EN01: бесшумный компьютер на платформе Intel
Компания Shuttle подготовила к выпуску компьютер небольшого форм-фактора XPC EN01, который имеет безвентиляторное исполнение.
Устройство заключено в корпус с габаритами 87 ? 84 ? 50 мм. Ребристая верхняя поверхность выполняет функции радиатора охлаждения для отвода тепла.
Применён процессор Intel Pentium J4205 поколения Apollo Lake. Чип содержит четыре вычислительных ядра с номинальной частотой 1,5 ГГц (динамически повышается до 2,6 ГГц), а также ускоритель Intel HD Graphics 505.
Компьютер может нести на борту до 8 Гбайт оперативной памяти и твердотельный модуль eMMC вместимостью до 64 Гбайт. Предусмотрен также слот для карты microSD.
Набор интерфейсов включает разъёмы HDMI 1.4, Gigabit Ethernet, USB Type-A и USB Type-C. Опционально система может быть оборудована модулем 4G LTE для подключения к мобильным сетям.
В качестве программной платформы может применяться операционная система Windows 10 или Linux. Информации об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.
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02.06.2019 14:06