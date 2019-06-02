Ридер Xiaomi Moaan W7 с 10,3” экраном по цене $379

Ридер Xiaomi Moaan W7 с 10,3” экраном по цене $379

На сайте интернет-магазина BangGood появилось предложение ридера Xiaomi Moaan W7, хотя сообщений об официальном анонсе новинки не поступало.

В прошлом месяце начали курсировать слухи о подготовке китайской компанией ридера, подобного читалкам Kindle, с монохромным экраном на основе электронной бумаги E Ink. По версии одних источников, диагональ экрана составляет 8 дюймов, другие утверждают, что устройство получит 6-дюймовый экран.

Ридер Xiaomi Moaan W7 с 10,3” экраном по цене 9

У ридера Xiaomi Moaan W7 имеется 10,3-дюймовый монохромный сенсорный E Ink экран с разрешением 1872 ? 1404 точки и поддержкой ввода данных с помощью цифрового пера Wacom, способного распознавать до 4096 уровней силы нажатия.

Ридер Xiaomi Moaan W7 с 10,3” экраном по цене 9

Устройство работает под управлением Android Oreo 8.1. Его спецификации включают 2 Гбайт оперативной памяти LPDDR3, eMMC-накопитель ёмкостью 32 Гбайт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 и порт USB Type-C. Ёмкость батареи равна 3800 мА·ч.

Ридер Xiaomi Moaan W7 с 10,3” экраном по цене 9

Какой именно процессор используется в новом ридере, пока не известно. Также не указана продолжительность автономной работы устройства без подзарядки. Можно лишь предположить, что с учётом большой ёмкости батареи и наличия E Ink-экрана ридер можно будет продолжительное время использовать в автономном режиме.

Ридер Xiaomi Moaan W7 с 10,3” экраном по цене 9

Размеры ридера равны 240,7 ? 178,3 ? 6,5 мм, вес — 365 г, цвет корпуса — белый. Стоимость Xiaomi Moaan W7 составляет $379.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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