Intel опротестовала тесты AMD со сравнением Xeon и EPYC на Computex

AMD на Computex провела демонстрацию, сравнив двухпроцессорную систему на базе новых серверных 64-ядерных процессоров EPYC Rome, противопоставив его 2-процессорной системе с 28-ядерными аналогами в лице Intel Xeon Platinum 8280. Очевидно, задачей было показать выгоду клиентов AMD с точки зрения затрат.

Но с такой постановкой теста не согласилась Intel , заявив журналистам WCCFTech, что правильнее было бы противопоставлять AMD Rome 48-ядерный чип Xeon Platinum 9242. Хотя последний наверняка будет дороже предложения AMD, тем не менее, такое сравнение Intel представляется более правомочным, и по результатам её тестов Xeon немного опередил конкурента.

Позже Intel представила ещё более обстоятельный тест, желая показать, что AMD намеренно искажает результаты тестирования в демонстрации, не используя надлежащие оптимизации NAMD. При этом при правильной оптимизации NAMD и по результатам первых испытаний Intel , их Xeon 8280 оказался способен набрать на 30 % больше баллов, чем во время теста AMD, а 56-ядерный чип 9282 обошёл AMD Rome на 23 %. Заодно компания ещё раз протестировала свой 48-ядерный Intel Xeon 9242, который оказался почти равен 64-ядерному AMD Rome (на 1,5 % быстрее).

Похоже, AMD не предоставила точных данных по конфигурации систем и используемым компиляторам в демонстрации на Computex, зато Intel опубликовала детальные сведения об используемой ею конфигурации:

Таким образом, Intel дважды отреагировала на демонстрацию AMD. И причина ясна: серверы — это хлеб Intel , а AMD укрепляет и здесь свои позиции. Intel желает показать, что корона в области производительности всё ещё за нею. Тем не менее, AMD действительно представляет собой угрозу с точки зрения стоимости конечных систем и это наверняка заставит Intel принимать ответные меры.



