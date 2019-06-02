MacBook Pro загорелся и взорвался

Электронные гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому случаи их возгорания или взрыва привлекают большое внимание общественности. На этот раз случай возгорания произошел с ноутбуком Apple MacBook Pro.

MacBook Pro 15

Американский диджей White Panda в своем Twitter-аккаунте сообщил, что его лэптоп взорвался и загорелся. Как утверждает мужчина, он пользовался подключенным к сети MacBook Pro на коленях. Неожиданно, с обеих сторон устройства, повалил густой дым. White Panda быстро положил ноутбук на пол, где и произошел взрыв. Во время инцидента никто не пострадал.

Злополучный MacBook Pro пользователь отнес в Apple Store. Сотрудники магазина пообещали связаться с ним в течении пяти дней.


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