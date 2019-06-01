Rokid Vision: AR-очки, работающие со смартфонами и ноутбуками

Очки дополненной реальности Rokid Vision AR, которые были представлены на CES 2018, были удостоены награды CES Innovation Award и были выбраны WIRED в качестве одного из 10 лучших гаджетов на выставке CES 2018. Было реализовано более 10 000 единиц Rokid Vision AR. Теперь, на мероприятии AWE 2019, китайский стартап Rokid анонсировал свое второе AR-устройство под названием Rokid Vision.

В отличие от многих других легких AR-очков, Rokid Vision не требует помощи внешнего процессора для выполнения синхронного позиционирования и отображения (SLAM). Vision оснащен локальным модулем SLAM, который объединяет отслеживание 6-DOF, распознавание жестов и другие вычислительные функции с очками. Это не только значительно снижает вычислительную нагрузку на внешние мобильные устройства, такие как смартфоны, но также обеспечивает беспрецедентную адаптивность к устройству, позволяя ему идеально работать с любым устройством, оснащенным USB-C, такими как компьютеры, мобильные телефоны, игровые приставки и другие.

В использовании Rokid Vision очень прост. Можно подключиться к смартфону и получить виртуальную клавиатуру или большие окна приложения, плавающие перед глазами. Запустив игру, телефон выступает в роли джойстика, при просмотре видео – пультом дистанционного управления, а при ввод текста – клавиатурой.

Rokid Vision оснащен двумя дисплеями с углом обзора в 40°, двумя микрофонами и двумя динамиками. Вес устройства составляет 120 граммов.

В продаже Rokid Vision появится в первом квартале 2020 года. Стоимость устройства будет на уровне обычного смартфона.