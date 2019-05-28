Intel анонсировала мобильные процессоры Core 10-го поколения Ice Lake

Intel анонсировала мобильные процессоры Core 10-го поколения (Ice Lake) на базе 10-нм техпроцесса с улучшенной графикой Iris Plus.

Intel Ice Lake

В основе процессоров 10-го поколения – структура Intel Sunny Cove, которая содержит четыре ядра с восемью потоками и частотой до 4,1 ГГц. Для сравнения, i7-8565U 8-го поколения масштабировался до 4,6 ГГц, тогда как более ранние процессоры i5 и i3 имели максимальную частоту 3,9 ГГц. Несмотря на снижение максимальной частоты, не следует ожидать снижения производительности.

Intel Ice Lake

Intel утверждает, что Sunnycove может обрабатывать на 18% больше дополнительных направлений за такт (IPC). Другие архитектурные улучшения также обеспечат некоторый прирост производительности. Упоминаются увеличенные объёмы кэш-памяти L1 и L2, улучшенное предсказание ветвлений, увеличенное количество исполнительных трактов. Таким образом, производительность новых чипов в пересчёте на 1 ГГц должна возрасти.

Intel Ice Lake

Новая встроенная видеокарта Intel Iris Plus при разрешении 1080p обеспечит частоту более 70 к/с в игре CS:Go (45 к/с для предыдущего графического решения), около 60 к/с в Rocket League и более 30 к/с в Fortnite. Дополнительно сообщается о внедрении поддержки адаптивного стандарта синхронизации VESA, акселерации кодирования видео для контента HEVC/VP9 4K/60 и даже 8K/30, воспроизведения HDR и Dolby Vision. Кроме того, заявлена улучшенная энергоэффективность.

Intel Ice Lake

Новые чипы Intel 10-го поколения также предоставляют несколько дополнительных преимуществ, включая более быстрое кодирование HEVC, улучшенную доставку контента 4K HDR и интеграцию с Thunderbolt 3 и Wi-Fi 6. Другими словами, ультрабуки получают не только более быстрые процессоры и графику, но и более быстрый Wi-Fi.

Intel Ice Lake

Технические спецификации новинок пока неизвестны. Известно лишь, что показатель TDP составит 9,15 и 28 Вт. Появится поддержка Wi-Fi 6/802.11ax и Thunderbolt 3, повысится производительность в задачах ИИ примерно в 2,5 раза. Первые ПК с 10-нм процессорами Ice Lake появятся не ранее 2021 года.


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