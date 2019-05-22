Apple начала продажи обновлённого монитора LG UltraFine 4K

Apple выпустила новый 23,7-дюймовый дисплей LG UltraFine 4K – новинку уже можно приобрести в Соединенных Штатах.

Напомним, что Apple начала продавать 21,5-дюймовый 4K и 5K LG UltraFine дисплей вместе с MacBook Pro 2016 года, но около двух недель назад продажи мониторов прекратились. Обновлённый монитор получил увеличенную до 23,7 дюймов диагональ, но в тоже время его разрешение было снижено с 4096?2304 до 3840?2160 пикселей.

Помимо этого, новинка оснащена двумя новыми портами Thunderbolt 3, тремя портами USB-C и встроенными стереодинамиками. В плане дизайна обновленный дисплей LG UltraFine 4K не изменился.