Google представила новые «умные» очки на Android за $999

Компания Google анонсировала второе поколение своих «умных» очков Glass Enterprise Edition 2. Новинка предназначена для корпоративных клиентов. По внешнему виду Glass Enterprise Edition 2 ничем не отличаются от своих предшественников, но поставляются с обновленными характеристиками.

Google Glass Enterprise Edition 2

Дисплей

Glass Enterprise Edition 2 оснащены сенсорным экраном с тем же разрешением, что и первое поколение умных очков – 640?360 пикселей.

Аппаратная основа

Теперь Glass Enterprise Edition 2 работает на более мощном процессоре
Qualcomm Snapdragon XR1, предназначенном специально для AR- и VR-устройств. Чип построен на архитектуре ARM, имеет выделенный блок для аппаратного ускорения нейросетевых алгоритмов, а также способен выводить на экран изображение с разрешением 4K с частотой до 60 в/с.

Google Glass Enterprise Edition 2

Объём оперативной памяти LPDDR4 составляет 3 ГБ, объём встроенной памяти eMMC – 32 ГБ. Благодаря аккумулятору на 820 мАч очки способны проработать до 8 часов, в нормальном режиме. Поддерживается быстрая зарядка.

Камера

Помимо этого, Glass Enterprise Edition 2 оснащены 8-мегапиксельной камерой с углом обзора в 80°. По словам производителя, улучшилось качество съёмки для потокового видео.

Операционная система

Glass Enterprise Edition 2 работает под управлением Android Oreo, что облегчает клиентам интеграцию сервисов и API (интерфейсов прикладного программирования), которые они уже используют. А для поддержки масштабных развертываний умные очки теперь поддерживает Android Enterprise Mobile Device Management.

Прочее

Очки поддерживают Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, и имеют порт для зарядки USB Type-C. Помимо этого, Glass Enterprise Edition 2 защищены от воды и пыли.

Доступность, цена

На данный момент уже принимаются предзаказы на Google Glass Enterprise Edition 2. Очки предназначены лишь для корпоративных клиентов, и в розничной продаже не появятся. Стоимость новинки составляет $999.


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