EK Water Blocks представила водоблок для компактной платы ASUS ROG Strix Z390-I

Компания EK Water Blocks представила на днях новый водоблок класса «моноблок», предназначенный для материнской платы ASUS ROG Strix Z390-I. Новинка называется EK-Momentum Strix Z390-I D-RGB, и она отличается довольно компактными габаритами, что и не удивительно, ведь сама плата ROG Strix Z390-I выполнена в скромном форм-факторе Mini-ITX.

Основание водоблока выполнено из меди и покрыто слоем никеля для зашиты от коррозии. Как и положено водоблокам класса «моноблок», основание новинки сможет контактировать не только с крышкой процессора, установленного в разъём LGA 1151v2 платы ROG Strix Z390-I, но также и с силовыми элементами цепей питания платы. В итоге EK-Momentum Strix Z390-I должен обеспечить более высокую стабильность работы системы, особенно в разгоне.

Верхняя же часть водоблока EK-Momentum Strix Z390-I выполнена из прозрачного акрила с чёрной пластиковой вставкой, в которой расположились и светодиоды подсветки. Она, кстати, совместима с технологией управления подсветкой ASUS Aura Sync. Для включения в контур СЖО на верхней крышке имеется пара отверстий с резьбой G1/4". Отверстие, через которое жидкость поступает внутрь водоблока, расположено прямо над структурой микроканалов.

Водоблок EK-Momentum Strix Z390-I D-RGB уже можно заказать в фирменном интернет-магазине EK Water Blocks. Стоит новинка 142 евро, как и все актуальные водоблоки класса «моноблок» от EKWB.



