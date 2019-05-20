Уязвимости могут сделать процессоры AMD производительнее чипов конкурента

Уязвимости могут сделать процессоры AMD производительнее чипов конкурента

Недавнее раскрытие информации об очередной уязвимости процессоров Intel, получившей название MDS (или Zombieload), послужило стимулом к очередному обострению споров о том, с каким падением производительности придётся мириться пользователям, которые захотят воспользоваться предлагаемыми исправлениями аппаратных проблем. Компания Intel опубликовала собственные тесты производительности, которые демонстрировали крайне небольшое влияние исправлений на быстродействие даже в случае отключения технологии Hyper-Threading. Тем не менее, согласны с такой позицией далеко не все. Сайт Phoronix провёл собственное независимое исследование проблемы в Linux, и установил, что применение исправлений для всего выявленного за последнее время комплекса процессорных уязвимостей приводит к снижению производительности процессоров Intel в среднем на 16 % без отключения Hyper-Threading и на 25 % — с её отключением. При этом производительность процессоров AMD с архитектурой Zen+, как показывают эти же тесты, снижается всего на 3 %.

Из представленных в исследовании тестов можно сделать вывод, что снижение производительности процессоров Intel сильно отличается от приложения к приложению и при отключении Hyper-Threading легко может превышать даже полуторакратный размер. Собственно, об этом как раз и говорит компания Apple, когда называет свою цену устранения Zombieload —до 40 %. При этом Apple, как и Google, говорят о том, что сделать системы на базе процессоров Intel полностью безопасными можно только так. Если же к выключению Hyper-Threading не прибегать, то снижение производительности тоже может быть весьма заметным: в худшем случае оно достигает двукратного размера.

Уязвимости могут сделать процессоры AMD производительнее чипов конкурента

При этом нужно пояснить, что тесты Phoronix касались проверки влияния всего комплекса заплаток против всех уязвимостей последнего времени — Spectre, Meltdown, L1TF и MDS. И это значит, что в данном случае речь идёт о максимальной разнице в производительности, которую получат обладатели процессоров Intel после применения сразу всех патчей. Этим же объясняется и снижение производительности, выявленное у процессоров AMD. Хотя MDS их не касается, чипы AMD подвержены некоторым типам уязвимости Spectre из-за чего тоже требуют установки программных исправлений. Однако никаких кардинальных мер вроде отключения Hyper-Threading для них не нужно.

Серьёзное ухудшение производительности процессоров Intel после применения заплаток может оказаться роковым фактором для положения компании на серверном рынке. В то время как AMD готовится поднять планку быстродействия своими новыми 7-нм процессорами EPYC (Rome), производительность чипов Intel уверенно двигается в противоположном направлении. В то же время отказаться от исправления уязвимостей в серверных решениях невозможно — там они как раз и представляют основную опасность. Таким образом, AMD имеет шанс вскоре оказаться поставщиком более быстродействующих серверных решений, что окажет серьёзное влияние на её положение на серверном рынке, на котором компания собирается отвоевать 10-процентную долю в течение следующего года.

Уязвимости могут сделать процессоры AMD производительнее чипов конкурента

Пользователи же настольных систем потребительского уровня вполне могут отказаться от применения заплаток, по крайней мере до тех пор, пока не будут выявлены потенциально опасные для них сценарии эксплуатации уязвимостей. Тем не менее, согласно тестам Phoronix, если в первоначальном состоянии Core i7-8700K быстрее, чем Ryzen 7 2700X, в среднем на 24 %, то после применения исправлений преимущество сокращается до 7 %. Если же последовать наиболее консервативным рекомендациям и вдобавок отключить Hyper-Threading, то старший процессор AMD окажется быстрее, чем Core i7-8700K, на 4 %.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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