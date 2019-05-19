Intel не готова отказаться от производственных мощностей по примеру AMD

Корпорация Intel в конце этой недели провела ежегодное собрание акционеров, и подготовленный к мероприятию доклад исполнительного директора Роберта Свона (Robert Swan) в основных своих положениях повторял упоминаемые на встрече с инвесторами тезисы. Даже слайды были полностью позаимствованы из прошлой презентации. Тем не менее, выделенное на собрании акционеров время для ответа на вопросы, поступавшие по разным каналам, позволило узнать кое-что новое о взглядах руководства Intel на некоторые проблемы.

Прежде всего, глава компании выразил уверенность в том, что Intel способна и впредь разрабатывать «лучшие полупроводниковые продукты» в мире и «лучшие в мире процессоры». Компания будет сосредотачивать свои инвестиции на тех сегментах рынка, которые позволят ей увеличить выручку. Финансовая дисциплина при этом будет усилена, мы уже стали очевидцами отказа Intel от разработки модемов для смартфонов, работающих в сетях поколения 5G. Данный шаг не означает, как пояснил Свон, что Intel не видит перспектив в сегменте сетей пятого поколения. Напротив, весь потенциал современных сетевых решений вскоре будет перенесён в беспроводные сети 5G, и Intel готова принимать активное участие в развитии этой экосистемы. Серверные компоненты и решения для базовых станций она уже предлагает.

Один из вопросов касался оценки возникшей задержки с освоением 10-нм техпроцесса. Кто-то из акционеров поинтересовался, какие меры готова предпринять Intel , чтобы в будущем не подводить клиентов и инвесторов по графику освоения новых литографических технологий. Часть вопроса заключалась в предложении разделить Intel на две части, одна из которых отвечала бы за литографическое производство, а другая занималась бы разработками.

Роберт Свон заявил, что возможность проектировать и выпускать «под одной крышей» полупроводниковые изделия долгие годы являлась для Intel «ключевым компонентом», и он убеждён, что такое положение дел сохранится в будущем. Интеграция этих направлений деятельности в одной структуре важна для своевременности выпуска новых продуктов и обеспечения необходимых объёмов выпуска. Способность заниматься и проектированием, и производством продуктов является одной из «ключевых компетенций» Intel , по мнению исполнительного директора.

Впрочем, в заключительной части комментария Свон отметил, что при оценке будущих возможностей Intel будет исходить из выбора наиболее выгодного для клиентов пути развития. Другими словами, идея реструктуризации не может исключаться окончательно, просто в обозримом будущем она не представляется целесообразной.

Одним из заключительных вопросов в ходе выступления главы Intel на собрании акционеров был потенциал компании в сфере систем искусственного интеллекта. Роберт Свон заявил, что развитие данных систем является важным направлением инвестиций для Intel , оптимизации под их особенности подвергнутся почти все продукты, выпускаемые компанией: центральные процессоры, программируемые матрицы и специализированные интегральные схемы. Будет Intel развивать и новый класс процессоров, который получил условное обозначение «XPU» — это будут процессоры и ускорители вычислений с разнородной компоновкой и высокой степенью интеграции.



