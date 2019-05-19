Toshiba и Western Digital совместно инвестируют в завод по выпуску флеш-памяти

Toshiba и Western Digital совместно инвестируют в завод по выпуску флеш-памяти

Toshiba Memory и Western Digital заключили соглашение о совместном инвестировании в завод K1, который Toshiba Memory в настоящее время строит в Китаками (префектура Ивате, Япония).

Завод K1 будет производить 3D флеш-память для удовлетворения растущего спроса на решения для хранения данных для таких отраслей, как центры обработки данных, смартфоны и автономные автомобили.

Ожидается, что строительство завода K1 будет завершено осенью 2019 года. Совместные капитальные вложения компаний в оборудование для завода позволят приступить к производству 96-слойной трёхмерной флеш-памяти в 2020 году.

«Соглашение о совместном инвестировании в объект K1 знаменует собой продолжение нашего весьма успешного сотрудничества с Toshiba Memory, которое способствовало росту и инновациям в технологии флеш-памяти NAND в течение двух десятилетий», — отметил Стив Миллиган (SteveMilligan), исполнительный директор Western Digital.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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