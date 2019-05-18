ASRock представила новые материнские платы в семействе Z390 Phantom Gaming

ASRock представила новые материнские платы в семействе Z390 Phantom Gaming

Компания ASRock дополнит серию материнских плат Phantom Gaming на чипсете Intel Z390 двумя новинками — флагманской платой Z390 Phantom Gaming X и моделью попроще Z390 Phantom Gaming 7. Обе системные платы предназначены для создания производительных игровых систем на процессорах Intel восьмого и девятого поколений.

Материнская плата Z390 Phantom Gaming 7 получила подсистему питания с десятком фаз, тогда как у флагманской Z390 Phantom Gaming X имеется 14 фаз питания. В обоих случаях для дополнительного питания процессорного разъёма LGA 1151v2 имеется набор из 4- и 8-контактного разъёмов. Также обе платы оснащены массивными алюминиевыми радиаторами с тепловыми трубками.

ASRock представила новые материнские платы в семействе Z390 Phantom Gaming

Каждая из новинок располагает четырьмя слотами для модулей памяти DDR4 с частотой до 4300 МГц. Набор слотов расширения включает три слота PCI Express 3.0 x16, а также по два или три слота PCI Express 3.0 x1 у моделей Z390 Phantom Gaming X и Gaming 7 соответственно. Для подключения устройств хранения данных имеется по восемь портов SATA III, а также три слота M.2 у флагмана и два у модели попроще. Слоты M.2 оснащены алюминиевыми радиаторами, а у модели Z390 Phantom Gaming X и вовсе есть крупный кожух с RGB-подсветкой.

ASRock представила новые материнские платы в семействе Z390 Phantom Gaming

Отметим также, что материнская плата Z390 Phantom Gaming X оснащена беспроводным контроллером Wi-Fi 802.11ax, он же Wi-Fi 6, а также Bluetooth 5.0. В плате Z390 Phantom Gaming 7 имеется лишь слот M.2 Key E для беспроводного модуля. За сетевые подключения в каждой из новинок отвечает 2,5-гигабитный контроллер Realtek Dragon RTL8125AG и гигабитный контроллер Intel I219V, а во флагманской модели есть ещё один гигабитный контроллер Intel I211AT. Звуковая подсистема в каждом случае построена на кодеке Realtek ALC1220.

ASRock представила новые материнские платы в семействе Z390 Phantom Gaming

Новые материнские платы ASRock поступят в продажу уже в конце текущего месяца. Стоимость Z390 Phantom Gaming 7 составит почти $200, тогда как за флагманскую Z390 Phantom Gaming X компания ASRock попросит все $330.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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