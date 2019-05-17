DJI выпустила экшн-камеру — будет конкурировать с GoPro

Компания DJI, известный производитель дронов, выпустила собственную экшн-камеру. Устройство называется Osmo Action, весит 124 грамма и уже продается в онлайн-магазине DJI. , пишут AIN.UA

Камера снимает 4K-видео на скорости 60 кадров/сек. Если включить HDR, максимальный фреймрейт 4K-видео упадет до 30 кадров/сек. Разрешение сенсора — 12 МП.

DJI выпустила экшн-камеру — будет конкурировать с GoPro

Есть электронная стабилизация (тряску камеры исправляют программными методами) и эффект «рыбьего глаза». Поддерживается замедленная съемка — в 8 или 4 раза при разрешении 1080p. Запись можно транслировать в реальном времени через приложение компаньон на смартфоне.

Osmo Action получила два сенсорных экранов: основной на 2,25 дюйма (640?360 точек) и фронтальный на 1,4 дюйма для быстрой настройки. Яркость дисплеев — 750 нит (для сравнения, большинство ноутбуков упираются в яркость 500 нит). Это поможет разглядеть картинку даже под прямыми солнечными лучами.

DJI выпустила экшн-камеру — будет конкурировать с GoPro

Osmo Action будет работать в условиях низкой температуры, выдерживает падение с 1,5 метров и погружение под воду на глубину до 11 метров. Аккумулятор — на 1300 мАч. В 4K-разрешении, с включенной стабилизацией и частотой 30 кадров/сек, камера проработает 93 минуты. Если снизить разрешение до FullHD, время работы увеличится до 135 минут. Эти данные заявляет производитель, реальных тестов пока нет.

Стоимость DJI Osmo Action в официальном магазине — $350.


Михаил Сапитон, AIN


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