Новый рекорд разгона памяти DDR4: взята отметка в 5700 МГц

Сетевые источники сообщают о том, что энтузиасты, используя оперативную память Crucial Ballistix Elite, установили новый рекорд разгона DDR4: на этот раз покорилась отметка в 5700 МГц.

На днях мы сообщали, что оверклокеры, экспериментируя с DDR4-памятью производства ADATA, показали частоту в 5634 МГц, что стало новым мировым рекордом. Впрочем, это достижение продержалось совсем недолго.

Новый рекорд — 5726 МГц! Его удалось установить с применением модуля оперативной памяти Ballistix Elite ёмкостью 8 Гбайт. Тайминги — CL24-31-31-63.

Экспериментальная система была оборудована материнской платой Asus ROG MAXIMUS XI APEX и процессором Intel Core i7-8086K, который содержит шесть вычислительных ядер. В ходе тестов тактовая частота чипа была снижена до 1635,94 МГц (против 4,0 ГГц в обычном режиме).

Отмечается также, что в состав системы входили графический ускоритель NVIDIA GeForce GT 710 и твердотельный накопитель GALAX KA1C0512A вместимостью 512 Гбайт.



