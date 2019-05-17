Новый рекорд разгона памяти DDR4: взята отметка в 5700 МГц
Сетевые источники сообщают о том, что энтузиасты, используя оперативную память Crucial Ballistix Elite, установили новый рекорд разгона DDR4: на этот раз покорилась отметка в 5700 МГц.
На днях мы сообщали, что оверклокеры, экспериментируя с DDR4-памятью производства ADATA, показали частоту в 5634 МГц, что стало новым мировым рекордом. Впрочем, это достижение продержалось совсем недолго.
Новый рекорд — 5726 МГц! Его удалось установить с применением модуля оперативной памяти Ballistix Elite ёмкостью 8 Гбайт. Тайминги — CL24-31-31-63.
Экспериментальная система была оборудована материнской платой Asus ROG MAXIMUS XI APEX и процессором Intel Core i7-8086K, который содержит шесть вычислительных ядер. В ходе тестов тактовая частота чипа была снижена до 1635,94 МГц (против 4,0 ГГц в обычном режиме).
Отмечается также, что в состав системы входили графический ускоритель NVIDIA GeForce GT 710 и твердотельный накопитель GALAX KA1C0512A вместимостью 512 Гбайт.
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Hard
17.05.2019 20:40
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