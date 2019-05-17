Corning представила новое защитное стекло Astra Glass

Американская компания Corning, являющаяся самым известным производителем защитных стекол, на выставке SID Display Week 2019 представила Astra Glass – новый вид защитного стекла, ориентированный на применение в средних и больших экранах с высоким разрешением в планшетных компьютерах, ноутбуках и телевизорах.

Astra Glass

По заявлениям производителя, стекло Astra Glass отличается выдающейся термостойкостью и низким коэффициентом теплового расширения, что позволяет применять его в дисплеях с высоким показателем PPI, ведь данные показатели влияют на процент брака на производстве. Помимо этого, новое стекло будет совместимо с различными видами матриц, включая IGZO и a-Si.

Corning представит образцы Astra Glas на экспозиции выставки SID Display Week 2019 вместе с другой своей продукцией из защищённого стекла. Пока что сроки начала использования Corning Astra Glas в коммерческих продуктах не сообщается.


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