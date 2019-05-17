Новинка Xiaomi совмещает резервный аккумулятор, фонарик и ручку для пакетов

В ассортименте Xiaomi появилась довольно любопытная новинка — карманное устройство «три в одном» под названием LOVExtend.

Гаджет, выполненный в цилиндрическом корпусе, совмещает функциональность резервного аккумулятора, фонарика и специальной ручки для переноски пакетов.

Ёмкость встроенной батареи составляет 3000 мА·ч: этого достаточно для однократного восполнения запаса энергии среднестатистического смартфона.

Раскрыв корпус LOVExtend, можно продеть через него ручки обычного полиэтиленового пакета. В таком виде гаджет превращается в захват с углублениями для пальцев, повышающий комфорт переноски тяжёлых пакетов.

В торцевой части новинки предусмотрен светодиодный фонарик, для включения которого имеется кнопка в верхней области корпуса.

Устройство имеет длину 103 мм и диаметр 30 мм. Покупатели могут выбирать между тремя вариантами цветового исполнения — чёрным, серым и зелёным.

Приобрести гаджет LOVExtend можно по ориентировочной цене 7 долларов США .



