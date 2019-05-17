Новинка Xiaomi совмещает резервный аккумулятор, фонарик и ручку для пакетов
В ассортименте Xiaomi появилась довольно любопытная новинка — карманное устройство «три в одном» под названием LOVExtend.
Гаджет, выполненный в цилиндрическом корпусе, совмещает функциональность резервного аккумулятора, фонарика и специальной ручки для переноски пакетов.
Ёмкость встроенной батареи составляет 3000 мА·ч: этого достаточно для однократного восполнения запаса энергии среднестатистического смартфона.
Раскрыв корпус LOVExtend, можно продеть через него ручки обычного полиэтиленового пакета. В таком виде гаджет превращается в захват с углублениями для пальцев, повышающий комфорт переноски тяжёлых пакетов.
В торцевой части новинки предусмотрен светодиодный фонарик, для включения которого имеется кнопка в верхней области корпуса.
Устройство имеет длину 103 мм и диаметр 30 мм. Покупатели могут выбирать между тремя вариантами цветового исполнения — чёрным, серым и зелёным.
Приобрести гаджет LOVExtend можно по ориентировочной цене 7 долларов США.
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Hard
17.05.2019 20:30