Новинка Xiaomi совмещает резервный аккумулятор, фонарик и ручку для пакетов

Новинка Xiaomi совмещает резервный аккумулятор, фонарик и ручку для пакетов

В ассортименте Xiaomi появилась довольно любопытная новинка — карманное устройство «три в одном» под названием LOVExtend.

Гаджет, выполненный в цилиндрическом корпусе, совмещает функциональность резервного аккумулятора, фонарика и специальной ручки для переноски пакетов.

Ёмкость встроенной батареи составляет 3000 мА·ч: этого достаточно для однократного восполнения запаса энергии среднестатистического смартфона.

Новинка Xiaomi совмещает резервный аккумулятор, фонарик и ручку для пакетов

Раскрыв корпус LOVExtend, можно продеть через него ручки обычного полиэтиленового пакета. В таком виде гаджет превращается в захват с углублениями для пальцев, повышающий комфорт переноски тяжёлых пакетов.

Новинка Xiaomi совмещает резервный аккумулятор, фонарик и ручку для пакетов

В торцевой части новинки предусмотрен светодиодный фонарик, для включения которого имеется кнопка в верхней области корпуса.

Новинка Xiaomi совмещает резервный аккумулятор, фонарик и ручку для пакетов

Устройство имеет длину 103 мм и диаметр 30 мм. Покупатели могут выбирать между тремя вариантами цветового исполнения — чёрным, серым и зелёным.

Приобрести гаджет LOVExtend можно по ориентировочной цене 7 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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