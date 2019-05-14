HP Omen X 2S – игровой ноутбук с двумя экранами за $2100

Компания Hewlett-Packard представила необычный игровой ноутбук с двумя экранами – Omen X 2S.

Аппаратная основна

HP Omen X 2S получил 15,6-дюймовый основной дисплей с поддержкой NVIDIA G-Sync, разрешением 1920?1080 точек и частотой 144 Гц. Также доступна версия с аналогичным дисплеем, но с частотой 240 Гц. Максимальная комплектация обладает разрешением 3840?2160 пикселей и поддержкой HDR 400.

Производительность лэптопа обеспечивает процессор 6-ти или 8-ми ядерный процессор Intel Core-i9 9-го поколения (Coffee Lake-H Refresh), дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q с частотой до 1230 МГц, 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200 с поддержкой XMP, а также до 2 ТБ на SSD. В максимальной комплектации применяется 8-ядерный чипсет Core i9-9980HK с частотой до 5,0 ГГц.

Ноутбук выполнен в цельнометаллическом корпусе с толщиной 20 мм. Для лучшего отвода тепла от CPU вместо термопасты производитель применил жидкий металл Thermal Grizzly Conductonaut. Система охлаждения компьютера построена на базе пяти тепловых трубок и двух вентиляторов с питанием 12 В. Они забирают холодный воздух в нижней части ноутбука, а выбрасывают нагретый по бокам и сзади через довольно крупные вентиляционные отверстия.

Дополнительный дисплей

Второй дополнительный 6-дюймовый дисплей используется для продвинутой многозадачности и функциональных горячих клавиш. В частности, с помощью Omen Command Centre UI на дополнительный экран можно выводить температуру и частоты CPU и GPU, показатель FPS и другие полезные данные. Также через второй дисплей можно общаться в WeChat и WhatsApp, прослушивать музыку в Spotify, и даже смотреть трансляции в Twitch и YouTube.

Помимо этого, имеется функция отзеркаливания, позволяющая в реальном времени увеличить определенный участок с основного дисплея и вывести его на дополнительный.

Сроки выхода и стоимость

HP Omen X 2S поступит в продажу в следующем месяце по цене от $2100.