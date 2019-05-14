Lenovo представила AR-гарнитуру ThinkReality A6

Компания Lenovo представила своё первое AR-устройство для корпоративного рынка под названием ThinkReality A6.

ThinkReality A6 – это система дополненной реальности, которая может быть использована в учебных целях, полевыми работниками и для других целей. ThinkReality A6 призвана составить конкуренцию платформе Microsoft HoloLens.

Система ThinkReality A6 включает в себя внешний вычислительный блок. В нём находятся процессор Qualcomm Snapdragon 845 с поддержкой LTE скоростью 1,2 ГБит/с, процессор Intel Movidius Vision, модули Wi-Fi и Bluetooth, а также аккумулятор, обеспечивающий до 4 часов автономной работы. В качестве ПО используется Android Oreo. В комплект также входит контроллер, напоминающий пульт ДУ.

Гарнитура ThinkReality A6 обладает разрешением 1080p для каждого глаза и горизонтальным полем зрения 43°. Есть набор микрофонов и динамиков. Гарнитура поддерживает голосовое управление. Вес гарнитуры составляет 380 граммов.

Lenov ThinkReality A6 появится на рынке в конце текущего года. Стоимость гарнитуры пока неизвестна.