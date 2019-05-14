Lenovo представила AR-гарнитуру ThinkReality A6

Компания Lenovo представила своё первое AR-устройство для корпоративного рынка под названием ThinkReality A6.

Lenovo ThinkReality A6

ThinkReality A6 – это система дополненной реальности, которая может быть использована в учебных целях, полевыми работниками и для других целей. ThinkReality A6 призвана составить конкуренцию платформе Microsoft HoloLens.

Lenovo ThinkReality A6
Lenovo ThinkReality A6

Система ThinkReality A6 включает в себя внешний вычислительный блок. В нём находятся процессор Qualcomm Snapdragon 845 с поддержкой LTE скоростью 1,2 ГБит/с, процессор Intel Movidius Vision, модули Wi-Fi и Bluetooth, а также аккумулятор, обеспечивающий до 4 часов автономной работы. В качестве ПО используется Android Oreo. В комплект также входит контроллер, напоминающий пульт ДУ.

Lenovo ThinkReality A6
Lenovo ThinkReality A6
Lenovo ThinkReality A6

Гарнитура ThinkReality A6 обладает разрешением 1080p для каждого глаза и горизонтальным полем зрения 43°. Есть набор микрофонов и динамиков. Гарнитура поддерживает голосовое управление. Вес гарнитуры составляет 380 граммов.

Lenov ThinkReality A6 появится на рынке в конце текущего года. Стоимость гарнитуры пока неизвестна.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ноутбуки Lenovo ThinkPad T495, T495s и X395 получили процессоры AMD Ryzen ProНоутбуки Lenovo ThinkPad T495, T495s и X395 получили процессоры AMD Ryzen Pro
Jonsbo CR-1000: бюджетная система охлаждения с RGB-подсветкойJonsbo CR-1000: бюджетная система охлаждения с RGB-подсветкой
HP Omen X 2S – игровой ноутбук с двумя экранами за $2100HP Omen X 2S – игровой ноутбук с двумя экранами за $2100
Fujitsu Lifebook U939X – ноутбук весом 1015 грамм, работающий до 15 часовFujitsu Lifebook U939X – ноутбук весом 1015 грамм, работающий до 15 часов
ASUS готовит игровой монитор TUF Gaming VG32VQ с технологией ELMB-SyncASUS готовит игровой монитор TUF Gaming VG32VQ с технологией ELMB-Sync
Блок рекламы


Похожие новости
Lenovo представила сверхкомпактные неттопы ThinkCentre Nano M90nLenovo представила сверхкомпактные неттопы ThinkCentre Nano M90n
Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраномLenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном
Lenovo представила тонкие ноутбуки ThinkBook S и мощный ThinkPad X1 Extreme второго поколенияLenovo представила тонкие ноутбуки ThinkBook S и мощный ThinkPad X1 Extreme второго поколения
Ноутбуки Lenovo ThinkPad T495, T495s и X395 получили процессоры AMD Ryzen ProНоутбуки Lenovo ThinkPad T495, T495s и X395 получили процессоры AMD Ryzen Pro
Google представила 10? центр умного дома the Nest Hub Max с камеройGoogle представила 10? центр умного дома the Nest Hub Max с камерой
Alphacool представила необслуживаемую СЖО Eiswolf 240 GPX Pro для видеокарты AMD Radeon VIIAlphacool представила необслуживаемую СЖО Eiswolf 240 GPX Pro для видеокарты AMD Radeon VII
Lenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook SLenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook S
Samsung представила 43-дюймовый вертикальный телевизор SeroSamsung представила 43-дюймовый вертикальный телевизор Sero
Intel представила процессоры Core 9-го поколения для ноутбуковIntel представила процессоры Core 9-го поколения для ноутбуков
Intel представила мобильные процессоры Intel Core vPro 8-го поколенияIntel представила мобильные процессоры Intel Core vPro 8-го поколения
Последние новости
Подгружаем последние новости