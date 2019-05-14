Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном

Компания Lenovo объявила о выпуске своего первого в мире складной ноутбук. Безымянная новинка относится к премиальной линейке Lenovo ThinkPad X1.

В развернутом виде устройство представляет собой полноценный планшет под управлением Windows. В сложенном виде планшет превращается в мини-ноутбук, причем первая половина экрана используется как обычный экран, а вторая часть выступает в роли сенсорной клавиатуры. Благодаря шарниру устройство можно складывать под различным углом.

Характеристики

Складной лэптоп обладает 13,3-дюймовый OLED-дюймовый с разрешением 1920?1440 пикселей и соотношением сторон 4:3. Производительность новинки обеспечивает неизвестный процессор семейства Intel . Благодаря аккумулятору (ёмкость также неизвестна) лэптоп способен проработать в течении одного дня.

Также складное устройство оснащено двумя портами USB Type-C, ИК-камерой и стереодинамиками. Новинка поддерживает Bluetooth-клавиатуру и стилус Wacom. Работает устройство под управлением ОС Windows 10. Вес ноутбука составляет чуть меньше одного килограмма.

Стоимость и дата выхода

На рынке складной ноутбук Lenovo появится в первой половине 2020 года. На данный момент тестируется прочность шарнира.