Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном

Компания Lenovo объявила о выпуске своего первого в мире складной ноутбук. Безымянная новинка относится к премиальной линейке Lenovo ThinkPad X1.

Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном

В развернутом виде устройство представляет собой полноценный планшет под управлением Windows. В сложенном виде планшет превращается в мини-ноутбук, причем первая половина экрана используется как обычный экран, а вторая часть выступает в роли сенсорной клавиатуры. Благодаря шарниру устройство можно складывать под различным углом.

Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном

Характеристики

Складной лэптоп обладает 13,3-дюймовый OLED-дюймовый с разрешением 1920?1440 пикселей и соотношением сторон 4:3. Производительность новинки обеспечивает неизвестный процессор семейства Intel. Благодаря аккумулятору (ёмкость также неизвестна) лэптоп способен проработать в течении одного дня.

Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном
Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном
Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном
Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном
Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном

Также складное устройство оснащено двумя портами USB Type-C, ИК-камерой и стереодинамиками. Новинка поддерживает Bluetooth-клавиатуру и стилус Wacom. Работает устройство под управлением ОС Windows 10. Вес ноутбука составляет чуть меньше одного килограмма.

Стоимость и дата выхода

На рынке складной ноутбук Lenovo появится в первой половине 2020 года. На данный момент тестируется прочность шарнира.

Стоимость устройства пока неизвестна. Но с учетом того, что складной смартфон Samsung Galaxy Fold стоит $2000, а и Huawei просит за собственный Mate X все $2600, очевидно, что ноутбук Lenovo ThinkPad X1 со сгибаемым дисплеем дешевым точно не будет.


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