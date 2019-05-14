Apple Mac Pro (2019): первое изображение самого мощного компьютера Apple

Apple в прошлом году сообщила о работе над модульным компьютером Mac Pro, который должен быть представлен уже этим летом на WWDC 3 июня. В преддверии этого в сети были обнародованы спецификации и дизайн нового компьютера.

Apple Mac Pro (2019)

На сайте Imgur был опубликован слайд с презентации внутри компании, демонстрирующий внешний вид и спецификации грядущего Mac Pro. Однако, до сегодняшнего дня не было уточнено само понятие модульности в представлении Apple.

Дизайн

Исходя из слайда, Mac Pro 2019 года будет выполнен в более классическом корпусе в форме параллелепипеда с закругленными углами. Его габариты составят 19,5?29,3?29,3 см, что больше последних Mac Pro, хотя для десктопов это не является критичным.

Mac Pro (2019)

Характеристики

Mac Pro (2019) будут построены на базе новых процессоров Intel Xeon W, а также одной или двух видеокарт NVIDIA RTX BTO или AMD FirePro X, которые пока что не были представлены.

Напомним, последнее крупное обновление модельного ряда Mac Pro произошло в 2013, а сами десктопы из-за дизайна были названы «мусорными ведрами». С того времени Mac Pro получили несколько незначительных изменений в виде обновления комплектующих.


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