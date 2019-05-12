ASUS готовит игровой монитор TUF Gaming VG32VQ с технологией ELMB-Sync

Компания ASUS продолжает расширять ассортимент продуктов, выпускаемых под брендом The Ultimate Force (TUF). Теперь в этой серии будут доступны и мониторы, первым из которых станет TUF Gaming VG32VQ. Новинка интересна, в первую очередь, поддержкой новой технологии ELMB-Sync.

ELMB-Sync (Extreme Low Motion Blur Sync), по сути, объединяет в себе технологию уменьшения размытости картинки в движении (Extreme Low Motion Blur, ELMB) и адаптивную синхронизацию (Adaptive-sync). В обычных мониторах их нельзя использовать вместе, так как для работы технологии ELMB применяется мерцающая с высокой скоростью подсветка, и синхронизировать её с переменной частотой обновления является крайне непростой задачей. Но ASUS удалось совместить несовместимое и создать эксклюзивную технологию ELMB-Sync.

Сам по себе монитор TUF Gaming VG32VQ построен на 32-дюймовой панели типа VA с разрешением Quad HD (2560 ? 1440 точек). Частота обновления новинки составляет 144 Гц, что делает её довольно интересным решением для игровых систем. Также сообщается о поддержке вывода изображения с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

К сожалению, остальные характеристики, равно как дата начала продаж и стоимость монитора ASUS TUF Gaming VG32VQ пока что не уточняются.



