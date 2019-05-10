Fujitsu Lifebook U939X – ноутбук весом 1015 грамм, работающий до 15 часов

Японская компания Fujitsu анонсировала ноутбук-трансформер бизнес-класса Lifebook U939. Новинка является самым легким устройством в своём классе – её вес составляет 1015 граммов.

Fujitsu Lifebook U939X

Дисплей

Fujitsu Lifebook U939X оснащён 13,3-дюймовым антибликовым сенсорным экраном с разрешением 1920?1080 пикселей. Контрастность составляет 1000:1, максимальная яркость – 330 кд/м?. Лэптоп поставляется со стилусом Wacom, поддерживающим технологию AES.

Аппаратная основа

Производительность ноутбука обеспечивают процессоры Intel семейства Whiskey Lake-U (Core i5-8265U, Core i5-8365U или Core i7-8665U) с тактовой частотой от 1,6 ГГц в тандеме с графическим чипом Intel UHD Graphics 620.

Lifebook U939X

Объём оперативной памяти LPDDR3-2133 составляет от 8 до 16 ГБ, объём памяти на SSD-диске – от 256 ГБ до 1 ТБ. Литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 50 Втч обеспечит ноутбуку до 15 часов автономной работы. Быстрая зарядка за один час пополнит до 80% заряда.

Прочее

Стоит отметить поддержку Wi-Fi, Bluetooth 5.0, HDMI, Ethernet, USB Type C, Thunderbolt 3 и опционально LTE. Также имеются 5-мегапиксельная веб-камера, два микрофона и два громкоговорителя. Размеры: 309?214,8?16,9 мм. Лэптоп поставляется с предустановленной Windows 10 Pro.

На рынке Fujitsu Lifebook U939X появится уже в ближайшие дни. Стоимость компьютера составит €1799.


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