СЖО Deepcool Gammaxx L240 V2 снабжена технологией защиты от протечек

Компания Deepcool анонсировала систему жидкостного охлаждения (СЖО) Gammaxx L240 V2, использовать которую можно с процессорами AMD и Intel в различных вариантах конструктивного исполнения.

Новинка содержит алюминиевый радиатор с габаритами 282 ? 120 ? 27 мм и совмещённый с помпой водоблок с размерами 91 ? 79 ? 47 мм. Эти компоненты соединены между собой патрубками длиной 310 мм.

Главная особенность кулера — фирменная технология Anti-leak Tech, повышающая надёжность. Эта система обеспечивает выравнивание давления при изменениях температуры, что снижает риск протечек.

Радиатор обдувается двумя 120-миллиметровыми вентиляторами со скоростью вращения от 500 до 1800 оборотов в минуту. Поток воздуха достигает 117,8 кубических метра в час. При этом уровень шума не превышает 30 дБА.

Вентиляторы и водоблок располагают многоцветной RGB-подсветкой. Её работа может контролироваться через совместимую материнскую плату (технологии ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync).

Система охлаждения подходит для процессоров Intel LGA20XX/LGA1366/LGA115X (до 165 Вт) и чипов AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 (до 250 Вт).



