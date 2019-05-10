СЖО Deepcool Gammaxx L240 V2 снабжена технологией защиты от протечек
Компания Deepcool анонсировала систему жидкостного охлаждения (СЖО) Gammaxx L240 V2, использовать которую можно с процессорами AMD и Intel в различных вариантах конструктивного исполнения.
Новинка содержит алюминиевый радиатор с габаритами 282 ? 120 ? 27 мм и совмещённый с помпой водоблок с размерами 91 ? 79 ? 47 мм. Эти компоненты соединены между собой патрубками длиной 310 мм.
Главная особенность кулера — фирменная технология Anti-leak Tech, повышающая надёжность. Эта система обеспечивает выравнивание давления при изменениях температуры, что снижает риск протечек.
Радиатор обдувается двумя 120-миллиметровыми вентиляторами со скоростью вращения от 500 до 1800 оборотов в минуту. Поток воздуха достигает 117,8 кубических метра в час. При этом уровень шума не превышает 30 дБА.
Вентиляторы и водоблок располагают многоцветной RGB-подсветкой. Её работа может контролироваться через совместимую материнскую плату (технологии ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync).
Система охлаждения подходит для процессоров Intel LGA20XX/LGA1366/LGA115X (до 165 Вт) и чипов AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 (до 250 Вт).
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Hard
10.05.2019 21:15