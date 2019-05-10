СЖО Deepcool Gammaxx L240 V2 снабжена технологией защиты от протечек

СЖО Deepcool Gammaxx L240 V2 снабжена технологией защиты от протечек

Компания Deepcool анонсировала систему жидкостного охлаждения (СЖО) Gammaxx L240 V2, использовать которую можно с процессорами AMD и Intel в различных вариантах конструктивного исполнения.

Новинка содержит алюминиевый радиатор с габаритами 282 ? 120 ? 27 мм и совмещённый с помпой водоблок с размерами 91 ? 79 ? 47 мм. Эти компоненты соединены между собой патрубками длиной 310 мм.

СЖО Deepcool Gammaxx L240 V2 снабжена технологией защиты от протечек

Главная особенность кулера — фирменная технология Anti-leak Tech, повышающая надёжность. Эта система обеспечивает выравнивание давления при изменениях температуры, что снижает риск протечек.

СЖО Deepcool Gammaxx L240 V2 снабжена технологией защиты от протечек

Радиатор обдувается двумя 120-миллиметровыми вентиляторами со скоростью вращения от 500 до 1800 оборотов в минуту. Поток воздуха достигает 117,8 кубических метра в час. При этом уровень шума не превышает 30 дБА.

СЖО Deepcool Gammaxx L240 V2 снабжена технологией защиты от протечек

Вентиляторы и водоблок располагают многоцветной RGB-подсветкой. Её работа может контролироваться через совместимую материнскую плату (технологии ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync).

Система охлаждения подходит для процессоров Intel LGA20XX/LGA1366/LGA115X (до 165 Вт) и чипов AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 (до 250 Вт).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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