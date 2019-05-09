Google представила 10? центр умного дома the Nest Hub Max с камерой

Google представила 10″ центр умного дома the Nest Hub Max с камерой

Во время открытия конференции разработчиков Google I/O компания представила новую модель центра управления умного дома Nest Hub Max, которая расширяет функциональность запущенного в конце прошлого года домашнего концентратора Home Hub. Ключевые отличия сосредоточены в увеличенном с 7 до 10 дюймов экране и появлении встроенной камеры для видеосвязи.

Напомним, что прежде Google целенаправленно её не встраивала, полагая, что это избавит пользователей от опасений в нарушении приватности их частной жизни. Новое устройство теперь включает также функциональность камеры внутреннего видеонаблюдения Nest Cam, способной распознавать объекты, и может вещать изображение через Интернет на мобильное устройство. Высокое разрешение камеры в 6,5 Мп и широкий угол обзора в 127° позволяют охватывать большое пространство, а также приближать объекты или людей с сохранением детализации изображения.

Google представила 10″ центр умного дома the Nest Hub Max с камерой

Камера узнаёт домочадцев и активирует их персонализированные экраны, выводя календарные уведомления, задачи и пользовательские фотографии. Функция Face Match работает локально и не требует отправки данных в облако, как отмечает компания. Как показано на рекламном видео, на самом устройстве можно оставлять видеосообщения для членов семьи.

Основные возможности, конечно, обеспечивает голосовой помощник Google Assistant, предоставляющий ответы не только в звуковом, но и визуальном формате. Особое внимание уделено качеству стереодинамиков с сабвуфером и работе двух микрофонов дальнего действия с функцией Voice Match, различающей голоса пользователей для более точного восприятия команд.

Google представила 10″ центр умного дома the Nest Hub Max с камерой

Видеозвонки совершаются посредством мессенджера Google Duo, причём компания подчёркивает наличие зелёного индикатора, оповещающего о работе камеры. Кроме того, сзади имеется особый переключатель, прерывающий работу камеры и микрофонов физически.

Назначение устройства как центра управления умным домом выполняется как и прежде: посредством голосовых команд или сенсорного экрана. Nest Hub Max позволяет слушать музыку, смотреть YouTube или прямые трансляции. Если необходимо, чтобы устройство поставило воспроизведение на паузу или отключило звук, достаточно сделать соответствующий жест рукой.

Google представила 10″ центр умного дома the Nest Hub Max с камерой

Google обещает начать продажи Nest Hub Max в июле по цене $229, то есть в полтора раза дороже младшей версии. На выбор доступны два цвета: угольный и меловый.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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