Самый мощный суперкомпьютер мира будет использовать процессоры AMD с архитектурой, отличной от Zen 2

Самый мощный суперкомпьютер мира будет использовать процессоры AMD с архитектурой, отличной от Zen 2

Компании AMD и Cray на этой неделе объявили, что к 2021 году запустят самую производительную суперкомпьютерную систему в мире, которая получила имя Frontier. Вполне ожидаемо, что заказчиком выступило Министерство энергетики США, хотя исполнительный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) в комментариях ресурсу Barron's перечислила вполне миролюбивые задачи, которые предстоит решать этому суперкомпьютеру: биологические исследования, расшифровка генома, предсказание погоды и поиск новых источников энергии.

Представители AMD дали весьма любопытные комментарии сотрудникам сайта The Next Platform, из которых становится более или менее понятно, какие именно компоненты AMD подготовила по заказу Cray. Как уже сообщалось ранее, специально для этого проекта AMD разработала не только центральные процессоры EPYC, но и ускорители вычислений Radeon Instinct на базе графических процессоров с памятью типа HBM (поколение не уточняется).

Загадка центральных процессоров нового суперкомпьютера

Вице-президент AMD Форрест Норрод (Forrest Norrod) не стал пояснять, какие именно процессоры лягут в основу суперкомпьютера Frontier, но дал понять, какие процессоры в нём использоваться не будут. С его слов известно, что эти процессоры не будут использовать ни архитектуру Zen 2 готовящихся к анонсу в третьем квартале процессоров Rome, ни архитектуру следующего поколения, присущую процессорам Milan, которые должны выйти в 2020 году. Процессоры EPYC для Frontier будут разработаны под заказ конкретного клиента. Правда, Лиза Су не удержалась от соблазна пояснить, что процессоры для этого суперкомпьютера будут основаны на архитектуре, которая придёт на смену Zen 2. Можно предположить, что они получат модифицированную архитектуру Zen 3. Такие процессоры должны выпускаться по 7-нм технологии второго поколения, с элементами так называемой литографии со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV).

В этом контексте, к слову, становится понятно, кого имела в виду глава AMD на недавней отчётной конференции, упоминая о появлении в 2020 году нового клиента на направлении «заказных» компонентов, который никак не связан с сегментом игровых консолей. Можно предположить, что этим клиентом вполне мог оказаться Cray, ведь поставки процессоров придётся наладить до того, как суперкомпьютер будет запущен в 2021 году.

Форрест Норрод позволил себе пошутить, что если имя специализированных процессоров EPYC для проекта Frontier будет раскрыто, то оно напомнит всем очередной итальянский город. Серверные процессоры с архитектурами семейства Zen компания наделяет условными обозначениями в честь различных городов Италии: Неаполя (Naples), Рима (Rome) или Милана (Milan).

Графический компонент Frontier тоже скрывает свою архитектурную принадлежность

В случае с ускорителями вычислений Radeon Instinct компании AMD тоже придётся заняться адаптацией под нужды Cray. Сайт The Next Platform сообщает, что эти компоненты для Frontier не будут использовать архитектуры Vega или Navi, а будут созданы на заказ. Специальные наборы инструкций позволят графическим процессорам быстрее обрабатывать задания, типичные для серверных конфигураций и систем искусственного интеллекта.

Эффективности передачи данных между центральными и графическими процессорами в этой суперкомпьютерной системе тоже уделено особое внимание. AMD усовершенствовала свой скоростной интерфейс Infinity Fabric. На один центральный процессор будет приходиться до четырёх графических.

Самый мощный суперкомпьютер мира будет использовать процессоры AMD с архитектурой, отличной от Zen 2

Представители Лаборатории Ок-Ридж, которой предстоит эксплуатировать суперкомпьютер Frontier, в максимально корректных выражениях дали коллегам с сайта The Next Platform понять, что затраты на покупку ускорителей вычислений с памятью типа HBM до сих пор съедали основную часть бюджета на строительство суперкомпьютерных систем. До недавних пор AMD продвигала графические процессоры с памятью типа HBM преимущественно в сегменте ускорения графики, но в последнее время активно продвигает их для нужд ускорения вычислений. В первом квартале именно положительная динамика поставок таких ускорителей помогла AMD поднять норму прибыли и среднюю цену реализации продуктов.

В суперкомпьютерном сегменте ускорители вычислений NVIDIA Tesla особого конкурентного сопротивления почти не встречали, и на ценовой политике этой компании данное обстоятельство сказывалось не лучшим образом. Теперь, когда AMD заручилась серьёзной поддержкой производителей суперкомпьютерных систем, цены могут приблизиться к более справедливому уровню, хотя память типа HBM продолжает оставаться дорогим удовольствием.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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