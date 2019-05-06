Выяснились характеристики, стоимость и уровень производительности всех видеокарт AMD Navi

Слухов и утечек о грядущих продуктах компании AMD становится всё больше. На этот раз YouTube-канал AdoredTV поделился свежими данными о готовящихся графических процессорах AMD Navi. Источник приводит данные по характеристикам и ценам всей новой серии видеокарт AMD, которая, по имеющимся данным будет, называться Radeon RX 3000. Получается, если информация о названии верна, то у AMD будут и видеокарты, и процессоры 3000-й серии.

Итак, согласно опубликованным данным, младшие видеокарты нового поколения, Radeon RX 3060 и RX 3070, будут построены на графическом процессоре Navi 12. В первом случае будет использована несколько «урезанная» версия GPU с 32 вычислительными блоками (Compute units, CU), что означает наличие 2048 потоковых процессоров. В более мощной модели, похоже, будет полная версия чипа с 40 CU, то есть с 2560 потоковыми процессорами.

По уровню производительности Radeon RX 3060 будет примерно равна нынешней Radeon RX 580, тогда как Radeon RX 3070 станет эквивалентом Radeon RX Vega 56. При этом новинки будут потреблять куда меньше энергии, так как графические процессоры Navi выполнены по 7-нм техпроцессу. Сообщается, что уровень TDP младшей Radeon RX 3060 составит всего 75 Вт, тогда как Radeon RX 3070 будет укладываться в 130 Вт. Видеокарты получат 4 и 8 Гбайт памяти GDDR6 соответственно.

Новые видеокарты Radeon среднего ценового сегмента будут построены уже на графических процессорах Navi 10. По слухам, AMD готовит три модели: Radeon RX 3070 XT, RX 3080 и RX 3080 XT. Первая будет построена на версии GPU с 48 CU и 3072 потоковыми процессорами, вторая — на версии с 52 CU и 3328 потоковыми процессорами, и наконец третья предложит 56 CU и 3584 потоковых процессора. Известно, что модель Radeon RX 3080 получит 8 Гбайт памяти GDDR6, а вот о конфигурациях подсистемы памяти в других моделях, к сожалению, пока что ничего не известно.

Что касается производительности, то Radeon RX 3070 XT будет примерно равна Radeon RX Vega 64. Модель Radeon RX 3080 предложит примерно на 10 % больше мощности, а старшая Radeon RX 3080 XT должна сравняться уже с GeForce RTX 2070. Что касается энергопотребления, то, согласно источнику, оно составит 160, 175 и 190 Вт соответственно. И если сравнивать с Radeon RX Vega 64, то получается значительное повешение эффективности. Но вот у той же GeForce RTX 2070 уровень TDP ниже — 175 Вт, против 190 Вт у Radeon RX 3080 XT. И это несколько настораживает, но, к счастью, у AMD есть ещё один козырь, о котором мы поговорим в конце.

А пока что скажем несколько слов о будущих флагманах компании AMD. Ими станут видеокарты Radeon RX 3090 и RX 3090 XT, построенные на графических процессорах Navi 20. Сразу же стоит отметить, что выйдут эти чипы и видеокарты на их основе позже, скорее всего к концу текущего или началу следующего года. Возможно также, что сначала AMD использует Navi 20 в профессиональных устройствах, в частности, будущих ускорителях вычислений Radeon Instinct, а уже потом они появятся в потребительских видеокартах.

Как бы то ни было, по данным источника, Radeon RX 3090 получит версию GPU с 3840 потоковыми процессорами (60 CU), тогда как старшая Radeon RX 3090 XT предложить полную версию чипа с 64 CU и соответственно 4096 потоковыми процессорами. Видеокарта Radeon RX 3090 по уровню производительности будет примерно равна Radeon VII, тогда как Radeon RX 3090 XT будет на 10 % быстрее. При этом уровень TDP новинок составит 180 и 225 Вт соответственно, что является значительным улучшением по сравнению с Radeon VII и её 295 Вт.

Но, как и говорилось выше, ключевой особенностью будущих видеокарт AMD станут вовсе не их характеристики, а цена. По данным источника, новинки AMD будут стоить не более $500. Да, флагман с производительностью выше Radeon VII будет стоить всего $500. А производительность уровня GeForce RTX 2070 можно будет получить всего за $330 с Radeon RX 3080 XT. Другие новинки также будут отличаться приятной стоимостью, от $140 за младшую Radeon RX 3060. Конечно, если слухи верны.



