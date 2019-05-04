Alphacool представила необслуживаемую СЖО Eiswolf 240 GPX Pro для видеокарты AMD Radeon VII

Компания Alphacool представила необслуживаемую систему жидкостного охлаждения Eiswolf 240 GPX Pro AMD Radeon VII M01. Как нетрудно догадаться, новинка предназначена для использования с видеокартой Radeon VII. Отметим, что некоторое время назад Alphacool представила водоблок полного покрытия для нынешнего флагмана AMD.

Центральным элементом системы охлаждения Eiswolf 240 GPX Pro является медный водоблок, который отводит тепло от графического процессора и расположенных в непосредственной близости от него стеков памяти HBM2. А за охлаждение силовых элементов подсистемы питания отвечает довольно крупный радиатор, который прикреплён к водоблоку. В комплекте есть и тыльная усиливающая пластина с оребрением, которая также способствует отводу тепла.

Над водоблоком установлена помпа DC-LT на керамическом подшипнике, которая обеспечивает напор в 0,6 метра и способна перекачивать до 100 л/ч. От помпы отходит пара шлангов в металлической оплётке с быстроразъёмными соединениями (англ. quick disconnect), что позволяет без труда добавлять в контур СЖО дополнительные водоблоки и радиаторы. Длина шлангов составляет 32 см.

С другой стороны шлангов имеется 240-мм радиатор NexXxoS ST30, выполненный из меди и имеющий толщину 30 мм. За обдув радиатора отвечает пара вентиляторов Eiswind 12 на подшипнике скольжения, которые поддерживают ШИМ-управление и способны вращаться со скоростью 550–1700 об/мин, создавая воздушный поток до 63,85 CFM, а их уровень шума не превышает 29 дБА.

Необслуживаемая система жидкостного охлаждения Alphacool Eiswolf 240 GPX Pro AMD Radeon VII M01 уже доступна для заказа. Стоимость новинки составила 190 евро.



