AMD будет стремиться к увеличению доли более дорогих процессоров в настольном сегменте

Не так давно аналитики выразили сомнение по поводу дальнейшей способности AMD увеличивать норму прибыли и среднюю цену реализации своих настольных процессоров. Выручка компании, по их мнению, будет расти и дальше, но уже за счёт увеличения объёмов реализации, а не средней цены. Правда, на серверный сегмент этот прогноз не распространяется, поскольку потенциал процессоров EPYC в этом смысле почти не ограничен.

Представители AMD на квартальной отчётной конференции давали противоречивые сигналы по поводу сроков анонса 7-нм процессоров семейства Ryzen 3000. Лиза Су (Lisa Su) в своих комментариях несколько раз отметила, что дебют этих процессоров в настольном сегменте готовится, но когда дело дошло до общения с аналитиками, она оговорилась, причислив эти процессоры к уже представленным официально. По всей видимости, имелся в виду предварительный анонс на январском мероприятии CES 2019.

Центральные процессоры Matisse с архитектурой Zen 2 оказались единственными 7-нм продуктами AMD, о сроках анонса которых компания не сказала на своей отчётной конференции ничего внятного и конкретного. Известно лишь то, что во втором полугодии они уже будут присутствовать на рынке, поскольку с этим событием глава AMD связывает надежды на дальнейший рост объёмов продаж и доли рынка.

Лиза Су не видит причин, по которым рост средней цены реализации настольных процессоров прекратился бы в ближайшие кварталы. Новые процессоры поднимут уровень быстродействия платформы AMD, и это позволит увеличить долю более дорогих моделей в структуре продаж. Укрепление позиций AMD в сегменте дорогих процессоров глава компании считает одной из приоритетных задач. Финансовый директор Девиндер Кумар (Devinder Kumar) добавил, что по итогам текущего года норма прибыли AMD может перевалить за 41 %.

Один из приглашённых аналитиков спросил у Лизы Су, помогает ли продажам AMD дефицит процессоров конкурента. Она отметила, что «пустоты» действительно наблюдаются, но преимущественно в нижнем ценовом сегменте. С точки зрения AMD, существенных дополнительных возможностей для роста эти явления не открывают. С рынком персональных компьютеров AMD на этот год связывает надежды на стабильный рост, не только за счёт настольных процессоров Ryzen третьего поколения, но и за счёт мобильных процессоров второго поколения. Партнёры AMD готовы увеличить ассортимент ноутбуков на основе процессоров Ryzen в полтора раза относительно 2018 года.

Высокий спрос на клиентские процессоры AMD отнесла к одному из факторов, который позволил в первом квартале перекрыть негативное влияние спада на графическом рынке. Хорошо продавались старшие модели Ryzen 7 и Ryzen 5, объёмы реализации выросли по сравнению с четвёртым кварталом, и оказались выше традиционных для этого сезона. По сравнению с первым кварталом 2018 года, объёмы продаж процессоров выросли на двузначное количество процентов, больше стала средняя цена реализации. Хотя руководство AMD и не называет точных значений, но заявляет, что уже шестой квартал подряд компания укрепляет позиции на процессорном рынке.



