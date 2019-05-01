Графические ускорители Intel Xe будут поддерживать аппаратную трассировку лучей

На проходящей в эти дни в немецком Штутгарте графической конференции FMX 2019, посвящённой анимации, эффектам, играм и цифровым медиа, компания Intel сделала чрезвычайно интересный анонс, касающийся будущих графических ускорителей семейства Xe. Как объявил Джим Джефферс (Jim Jeffers), главный инженер и руководитель команды Intel по усовершенствованию рендеринга и визуализации, в графических решениях Intel будет реализована аппаратная поддержка ускорения трассировки лучей. И хотя в сделанном анонсе в первую очередь имеются в виду ускорители вычислений для дата-центров, а не потребительские модели будущих GPU, нет никаких сомнений в том, что аппаратная поддержка трассировки лучей появится и в игровых видеокартах Intel , поскольку все они будут базироваться на единой архитектуре.

Ещё в марте этого года главный разработчик графической архитектуры, Дэвид Блайт (David Blythe) пообещал, что Intel Xe сможет усилить предложения компании для центров обработки данных за счёт ускорения широкого диапазона операций, включая скалярные, векторные, матричные и тензорные операции, что может быть востребовано как в разнообразных вычислительных задачах, так и для расчётов, связанных с искусственным интеллектом. Теперь же к списку того, на что будет способна графическая архитектура Intel Xe, добавляется ещё одно важное умение — аппаратное ускорение трассировки лучей.

«Я рад сегодня сообщить, что перспективный план по развитию возможностей рендеринга архитектуры Intel Xe для центров обработки данных включает поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей через API и библиотеки Intel Rendering Framework», — написал Джим Джефферс в корпоративном блоге. По его словам, добавление в будущих ускорителях такой функциональности позволит создать более целостную вычислительную и программную среду, поскольку потребность в физически правильном рендеринге непрерывно растёт не только в задачах визуализации, но и при математическом моделировании.

Стоит отметить, что анонс поддержки аппаратной трассировки лучей пока носит лишь высокоуровневый характер. То есть, на данный момент мы узнали, что Intel определённо будет внедрять эту технологию, но конкретной информации о том, как и когда она придёт в GPU компании, пока нет. Кроме того, речь идёт лишь о ускорителях вычислений на базе архитектуры Intel Xe. И такой подход вполне оправдан, поскольку профессионалы могут быть заинтересованы в быстрой трассировке лучей не меньше геймеров. Однако, учитывая заявленную масштабируемость архитектуры Intel Xe и обещанную унификацию реализаций для разных целевых рынков, логично ожидать, что поддержка трассировки лучей рано или поздно станет возможностью в том числе и перспективных игровых видеокарт Intel .



